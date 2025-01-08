來源不明實為套匯？ 上海積極排查「俄羅斯商品館」

醒目招牌上寫著藍底白字的「俄羅斯商品館」，或是「戰鬥民族應和好物」，再配上循環播放的俄語歌曲，類似模式的商品館近來如雨後春筍般的在中國各地遍地開花，成為「新風景」。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館。(記者謝守真／攝影)

中俄貿易近年來持續創高，中國連續多年維持俄羅斯 第一大貿易夥伴國。然而，上海市場監督管理局近期發現有多家「俄羅斯商品館」裡的商品大部分並非產自俄羅斯，自上月起監管單位共計排查相關店家或展位逾47家，目前已立案的至少6起。

據上海市市場監督管理局微信公眾號8日晚消息，近期，上海市市場監督管理局注意到俄羅斯商品館引發熱議，自2024年12月23日起進行了兩輪集中排查整治。截至目前，上海全市範圍內共排查發現47家「俄羅斯商品館」類店鋪，市場監管部門重點對關注度較高的經營主體資質、店招標語宣傳、商品來源產地等問題進行檢查，並對個別無選擇無照經營、未備案經營的行為予以立案調查，責令停業。

同時，有個別店鋪宣傳為「國家館」，使消費者誤以為具有官方背景；個別店鋪俄羅斯進口商品數量占比過低，也自稱為「俄羅斯商品館」，誤導性較強。對此，上海市場監管部門已立案調查。下一步，上海市市場監管部門將持續關注此類店舖的經營情況，並加大監管和執法的力度，指導商家規範誠信經營，維護良好市場秩序。

河南廣播電視台旗下《大象新聞》提到，近年來「俄貨館」在中國全國遍地開花。數據顯示，截至2024年12月18日，中國全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業，超過2023年全年註冊量，各種帶「俄」品牌層出不窮，讓投資者及顧客趨之若鶩。

記者在上海觀察到，上述類似的俄國 商品館在當地幾個知名商場和景點商圈都可見到蹤影，不少店家在介紹商品時也會強調店內貨品來自俄國。另，類似的店鋪中也可見到選購的中國民眾人潮。

至於俄國商品館為何能在中國迅速擴張，有業內人士認為，部分俄羅斯商品館的背後，或隱藏一條以「套匯」為目的的「灰色鏈條」。由於俄國盧布對美元的持續貶值，以及人民幣與盧布間的匯率 差異，部分商家或利用這種匯率差進行套利。「這種套利操作，可能成為部分商家迅速賺錢的另種方式，而商品館的經營模式則成為掩蓋此行為的合法外衣。」

另有業內人士表示，隨盧布對美元的持續貶值，以及中俄匯率間的差異，俄國商品館的商業模式既是消費市場的創新嘗試，也夾雜著複雜的經濟背景和潛在的法律風險。「對投資人來說，短期的高回報固然誘人，但如何避免灰色作業、合法合規經營，才是長久發展的關鍵。」