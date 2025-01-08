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來源不明實為套匯？ 上海積極排查「俄羅斯商品館」

記者謝守真／上海即時報導
醒目招牌上寫著藍底白字的「俄羅斯商品館」，或是「戰鬥民族應和好物」，再配上循環播放的俄語歌曲，類似模式的商品館近來如雨後春筍般的在中國各地遍地開花，成為「新風景」。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館。(記者謝守真／攝影)
醒目招牌上寫著藍底白字的「俄羅斯商品館」，或是「戰鬥民族應和好物」，再配上循環播放的俄語歌曲，類似模式的商品館近來如雨後春筍般的在中國各地遍地開花，成為「新風景」。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館。(記者謝守真／攝影)

中俄貿易近年來持續創高，中國連續多年維持俄羅斯第一大貿易夥伴國。然而，上海市場監督管理局近期發現有多家「俄羅斯商品館」裡的商品大部分並非產自俄羅斯，自上月起監管單位共計排查相關店家或展位逾47家，目前已立案的至少6起。

據上海市市場監督管理局微信公眾號8日晚消息，近期，上海市市場監督管理局注意到俄羅斯商品館引發熱議，自2024年12月23日起進行了兩輪集中排查整治。截至目前，上海全市範圍內共排查發現47家「俄羅斯商品館」類店鋪，市場監管部門重點對關注度較高的經營主體資質、店招標語宣傳、商品來源產地等問題進行檢查，並對個別無選擇無照經營、未備案經營的行為予以立案調查，責令停業。

同時，有個別店鋪宣傳為「國家館」，使消費者誤以為具有官方背景；個別店鋪俄羅斯進口商品數量占比過低，也自稱為「俄羅斯商品館」，誤導性較強。對此，上海市場監管部門已立案調查。下一步，上海市市場監管部門將持續關注此類店舖的經營情況，並加大監管和執法的力度，指導商家規範誠信經營，維護良好市場秩序。

河南廣播電視台旗下《大象新聞》提到，近年來「俄貨館」在中國全國遍地開花。數據顯示，截至2024年12月18日，中國全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業，超過2023年全年註冊量，各種帶「俄」品牌層出不窮，讓投資者及顧客趨之若鶩。

記者在上海觀察到，上述類似的俄國商品館在當地幾個知名商場和景點商圈都可見到蹤影，不少店家在介紹商品時也會強調店內貨品來自俄國。另，類似的店鋪中也可見到選購的中國民眾人潮。

至於俄國商品館為何能在中國迅速擴張，有業內人士認為，部分俄羅斯商品館的背後，或隱藏一條以「套匯」為目的的「灰色鏈條」。由於俄國盧布對美元的持續貶值，以及人民幣與盧布間的匯率差異，部分商家或利用這種匯率差進行套利。「這種套利操作，可能成為部分商家迅速賺錢的另種方式，而商品館的經營模式則成為掩蓋此行為的合法外衣。」

另有業內人士表示，隨盧布對美元的持續貶值，以及中俄匯率間的差異，俄國商品館的商業模式既是消費市場的創新嘗試，也夾雜著複雜的經濟背景和潛在的法律風險。「對投資人來說，短期的高回報固然誘人，但如何避免灰色作業、合法合規經營，才是長久發展的關鍵。」

據中國海關總署，2024年前11個月，中俄雙邊貿易年增2.1%。俄羅斯總統普亭亦稱，「中國早已躍居成為俄羅斯最大貿易夥伴國」，無論世界局勢如何演進，中國始終是俄羅斯長期且重要的經貿合作夥伴。

數據顯示，截至2024年12月18日，中國全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業...
數據顯示，截至2024年12月18日，中國全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業，超過2023年全年註冊量，各種帶「俄」品牌層出不窮。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館，店內陳列多種商品。(記者謝守真／攝影)
上海市市場監督管理局指出，有個別店家以「國家館」為宣傳，使消費者誤以為具有官方背...
上海市市場監督管理局指出，有個別店家以「國家館」為宣傳，使消費者誤以為具有官方背景，對個別店鋪俄羅斯進口商品數量占比過低，也自稱為「俄羅斯商品館」，誤導性較強，已立案調查。(取自上海市市場監督管理局)
俄羅斯商品館近來在中國多地如雨後春筍般的開張，但隨著這樣的商品店在社群上火爆，隨...
俄羅斯商品館近來在中國多地如雨後春筍般的開張，但隨著這樣的商品店在社群上火爆，隨之而來的是割韭菜、智商稅等各種爭議，甚至有多地俄羅斯商品館出現「店內賣東北貨」、「（中國）國產香腸不標產地」等問題。圖為排查後部分店家將商品分「國產區域」、「進口區域」擺放。(取自上海市市場監督管理局)

俄羅斯 俄國 匯率

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