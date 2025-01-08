我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普2.0前的平靜 全球政府、企業今年來發債額創同期紀錄

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

「有的地方已經結冰」西藏150餘震又低溫 民眾裹被戶外避難

中國新聞組／北京8日電
西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損。（美聯社）
西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損。（美聯社）

西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8強震，截至晚間7日官方統計造成126人遇難，188人受傷，轉移安置災民3.04萬餘人。由於震後餘震超過150次，不少民眾只能裹著棉被在戶外避險。西藏氣象局預計未來三天降溫，定日縣最低氣溫-17℃，中央調撥棉帳篷、棉大衣等2.2萬件救災物資，力保民眾在震災後不致受到低溫侵襲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，西藏日喀則在6.8大震後又發生多次餘震，據中國地震台網消息，截至1月07日18時00分，共記錄到餘震150次，目前最大震度4.4級，距主震震央約18公里。

西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損，救援人員進駐。（取材自澎湃新聞）
西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損，救援人員進駐。（取材自澎湃新聞）

此次地震震源深度10公里，震央20公里範圍內共有27個村莊，約有6900人居住。現場影片顯示，震央措果鄉大批農村磚木結構的民居牆壁倒塌，並不牢固的土磚在地震後散落一地，木頭夾雜其中，部分道路中央堆積大石塊與碎渣。300多名死傷者主要被倒塌房屋埋壓，當中包括多名長者及兒童，目前當地中小學正在放寒假。

社群平台上，多名正在前往珠峰大本營的網友表示有震感，青海、甘肅、四川、北京、雲南等多地網友表示，手機收到了地震預警。

住在定日縣一家旅館的王女士表示，地震時她正在睡覺，收到了地震預警，穿著秋衣秋褲就跑出來了。住在酒店的劉先生也在睡夢中被驚醒，「感覺床都往上跳」，他顧不上收拾，拿起襪子衝出酒店。

定日縣城一名商戶表示，地震發生時，大家仍在睡覺，「被搖醒了」，發現店裡櫃門都開裂了，「牆體開裂，瓷磚也脫落了」。居民提供的影片顯示，多處民居牆皮脫落，圍牆磚塊掉落，道路中央堆積著大石塊與碎渣。

住在定日縣珠峰南路的卓瑪回憶，地震震感明顯，搖晃持續了近20秒，正在睡夢中的她被晃醒，她還聽到「整棟樓都在搖晃的聲音」。她顧不上穿鞋，光腳跑出房間。下樓時，因為搖晃她難以站穩，在其他住戶的幫助下，她最終逃出建築。地震停止後，卓瑪返回房間取出鞋子和衣物，「現在外面很冷，部分有水的地方已經結冰」。

報導指出，西藏氣象局預計7日晚間8時起，未來三天大風降溫，定日縣最低氣溫-17℃，震央措果鄉-13℃。月中再有冷空氣抵達，部分時段有小雪。

應急管理部通報，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部、國家糧食和儲備局向西藏緊急調撥的首批5800餘件棉帳篷、棉衣被等中央救災物資，已於7日晚上10時許運抵定日縣，其餘1.6萬餘件中央救災物資將於8日運抵，全力做好受災群眾基本生活保障工作。

西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損。（取材自微博）
西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損。（取材自微博）

地震 低溫 甘肅

上一則

遭剃頭、練打字… 泰警：中失聯男星找到 被緬邊防部隊拘留

下一則

駐法大使圓融穩重的鄧勵履新 中暫別戰狼外交？

延伸閱讀

吳奇隆狂傳婚變首發文 劉詩詩夫唱婦隨「關心大事」

吳奇隆狂傳婚變首發文 劉詩詩夫唱婦隨「關心大事」
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
西藏日喀則市規模6.8地震 已知53人遇難

西藏日喀則市規模6.8地震 已知53人遇難
EMSC：智利北部地震 規模6.1

EMSC：智利北部地震 規模6.1

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌