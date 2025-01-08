「有的地方已經結冰」西藏150餘震又低溫 民眾裹被戶外避難

西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損。（美聯社）

西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8強震，截至晚間7日官方統計造成126人遇難，188人受傷，轉移安置災民3.04萬餘人。由於震後餘震超過150次，不少民眾只能裹著棉被在戶外避險。西藏氣象局預計未來三天降溫，定日縣最低氣溫-17℃，中央調撥棉帳篷、棉大衣等2.2萬件救災物資，力保民眾在震災後不致受到低溫 侵襲。

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綜合媒體報導，西藏日喀則在6.8大震後又發生多次餘震，據中國地震 台網消息，截至1月07日18時00分，共記錄到餘震150次，目前最大震度4.4級，距主震震央約18公里。

西藏定日縣地震造成房屋倒塌毀損，救援人員進駐。（取材自澎湃新聞）

此次地震震源深度10公里，震央20公里範圍內共有27個村莊，約有6900人居住。現場影片顯示，震央措果鄉大批農村磚木結構的民居牆壁倒塌，並不牢固的土磚在地震後散落一地，木頭夾雜其中，部分道路中央堆積大石塊與碎渣。300多名死傷者主要被倒塌房屋埋壓，當中包括多名長者及兒童，目前當地中小學正在放寒假。

社群平台上，多名正在前往珠峰大本營的網友表示有震感，青海、甘肅 、四川、北京、雲南等多地網友表示，手機收到了地震預警。

住在定日縣一家旅館的王女士表示，地震時她正在睡覺，收到了地震預警，穿著秋衣秋褲就跑出來了。住在酒店的劉先生也在睡夢中被驚醒，「感覺床都往上跳」，他顧不上收拾，拿起襪子衝出酒店。

定日縣城一名商戶表示，地震發生時，大家仍在睡覺，「被搖醒了」，發現店裡櫃門都開裂了，「牆體開裂，瓷磚也脫落了」。居民提供的影片顯示，多處民居牆皮脫落，圍牆磚塊掉落，道路中央堆積著大石塊與碎渣。

住在定日縣珠峰南路的卓瑪回憶，地震震感明顯，搖晃持續了近20秒，正在睡夢中的她被晃醒，她還聽到「整棟樓都在搖晃的聲音」。她顧不上穿鞋，光腳跑出房間。下樓時，因為搖晃她難以站穩，在其他住戶的幫助下，她最終逃出建築。地震停止後，卓瑪返回房間取出鞋子和衣物，「現在外面很冷，部分有水的地方已經結冰」。

報導指出，西藏氣象局預計7日晚間8時起，未來三天大風降溫，定日縣最低氣溫-17℃，震央措果鄉-13℃。月中再有冷空氣抵達，部分時段有小雪。