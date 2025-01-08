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遭剃頭、練打字… 泰警：中失聯男星找到 被緬邊防部隊拘留

中國新聞組／北京8日電
泰國湄索警察局通過社交媒體公布了一張王星被剃頭的照片。(取材自錢江晚報)
泰國湄索警察局通過社交媒體公布了一張王星被剃頭的照片。(取材自錢江晚報)

中國演員王星赴泰國進組拍戲後在泰緬邊境失聯一事，經過接力尋人，泰國皇家警署7日確認在湄索邊境找到王星。王星透露自己被欺騙來從事表演，到達後被剃頭、要求練習打字，可能要做電詐工作。王星事後感謝泰方救援，並稱泰國非常安全。泰國總理貝東塔也稱，不會讓這個事件影響泰國旅遊業。

綜合媒體報導，王星6日在泰緬邊境失聯，王星女友急趕至曼谷與當地領館、警方接洽。7日12時5分，Rachamanu特別任務部隊指揮官Natthakorn Ruentip上校證實，緬甸邊防部隊（BGF）找到了演員星星，並準備將他帶回泰國。泰國湄索警察局通過社交媒體公布了一張星星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，狀態消瘦，腿部有紅斑。

泰警稱，王星乘坐的車輛出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境時，有緬甸人開車從湄索縣接王星等人。進入緬甸境內後，王星遭緬甸邊防部隊扣留。緬泰雙方經協調後，7日中午將王星送回泰國。

王星弟弟王秦稱，前天下午和哥哥王星通過視像電話，確認其人身安全，「只是精神上看著不太好」。

報導指出，王星透露自己是被欺騙來從事表演工作，但到達後卻被剃頭，然後關在一個有50個中國人的建築物內，要求練習打字，認為是要他做電詐中心的工作。泰國警方證實，此後王星將前往泰緬邊境地方委員會進行人口販賣受害者調查。

演員王星星剃光頭顯憔悴。(取材自微博)
演員王星星剃光頭顯憔悴。(取材自微博)

王星抵達泰國後，參加了有泰國警察及相關政府人員參加的情況說明會議，雙手合十向營救他的人員致謝。王星首先用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裡，並且可以回到我的國家，我非常感激」。王星又補充，「泰國非常安全，我會再回來的」。

王星的遭遇引起討論，演員范虎稱與星星有類似遭遇，他和演員徐大久等4名中國演員在去年12月被騙至泰國，所幸察覺不對逃過一劫。范虎透露，高仿劇組騙術非常專業，劇本、導演、人物小傳齊全，一小時試戲，第二天就催去泰國。女演員邵逸凡認為王星太想拍戲了，可能有疑慮還是去了。

王星接受泰國媒體採訪。(視頻截圖)
王星接受泰國媒體採訪。(視頻截圖)

泰國 邊境 緬甸

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