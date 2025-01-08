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西藏強震／一路都是救援車 富士康率先捐2000萬

中國新聞組／北京8日電
西藏日喀則7日發生強震，拉孜縣村民準備在搭建的帳篷過夜。(中新社)
西藏日喀則7日發生強震，拉孜縣村民準備在搭建的帳篷過夜。(中新社)

西藏7日發生規模6.8強震，造成重大人員傷亡，各方援助陸續到位，富士康科技集團攜旗下上市公司工業富聯，率先捐款2000萬元人民幣(約272萬美元)；一名原本包車前往珠峰大本營的大學生表示，地震發生後，她決定掉頭返回拉薩，「一路上看到很多救援車輛正在從拉薩方向往日喀則趕」，讓她很感動。

來源：YouTube

綜合紅星、界面新聞報導，除了富士康集團的捐款，包括安踏、李寧、阿里巴巴也都及時捐獻物資，四川省科技公益發展基金會發文稱，感謝提供資金支持的藝人，包括黃曉明、林志玲、佟麗婭、黃磊、肖戰、朱一龍、吳磊、楊紫、鹿晗、賈乃亮等。西藏自治區財政廳啟動資金撥付「綠色通道」，向日喀則市撥付中央自然災害救災資金累計1億3000萬元。

就讀大學的小宋表示，自己最近這些天正在西藏旅行，地震發生時，她正在由日喀則前往定日縣的路上，「我當時手機上已經提前幾秒鐘收到地震預警」。隨後路邊一些倒塌的房子及升起的煙塵，讓小宋確認確實是發生地震，「我們也馬上決定掉頭，返回條件相對更好一些的拉薩」。

小宋說，這是她第一次遭遇地震，有些緊張和害怕，「返回拉薩的路上可以看到有很多救援車輛拉著警笛在往地震發生的地方趕，和我們的車輛是逆向行駛的，我們在離開，他們在前來，當時看著覺得還是挺感動的。」

據國家消防救援局消息，西藏消防救援隊伍、森林消防隊伍共投入794人、150車趕赴現場開展救援，其中，拉薩消防重型地震搜救隊100名救援人員、15輛車、6頭搜救犬、1582件套裝備完成集結，增援力量在趕往現場途中。而西部戰區空軍運20飛機運載戰區前進指揮所抵達震區定日，統籌指揮抗震救災工作。

西藏日喀則7日發生強震，拉孜縣村民準備在搭建的帳篷過夜。(中新社)
西藏日喀則7日發生強震，拉孜縣村民準備在搭建的帳篷過夜。(中新社)

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