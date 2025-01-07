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陜西17歲生疑遭霸凌墜亡 家人討真相受阻 千人聲援爆衝突

中國新聞組／綜合報導
抗議民眾衝進蒲城職業教育中心。（視頻截圖）
抗議民眾衝進蒲城職業教育中心。（視頻截圖）

中國陜西蒲城一名17歲職校學生日前墜樓身亡，家屬懷疑死者遭遇校園霸凌，但校方沒收所有知情學生的手機，並刪除照片，死者母親到學校後還被鎖在屋內不允許離開。校方處理方式備受質疑，激起民憤，數千人聚集校園示威，不但砸毀設施，更與警方爆發大規模衝突，當場多人被打得渾身是血。

綜合自由亞洲電台、明報等媒體報導，蒲城縣職業教育中心三年級的黨昶鑫2日凌晨從學校宿舍墜樓身亡，根據蒲城縣聯合調查組通報，黨昶鑫因不滿同學影響自己休息，與其發生衝突，學校介入調解。黨的室友凌晨3時許發現陽台窗戶被打開，黨倒臥樓下已死亡。公安機關經調查後排除屬刑事案件。

然而X平台著名博主「李老師不是你老師」披露，黨母在殯儀館發現孩子脖子以下有明顯瘀青，當她試圖進一步查看是否還有其他外傷時，卻被老師阻攔。此外，家屬指出，黨昶鑫宿舍內存在明顯打鬥痕跡，但校方沒收了所有知情學生的手機和手表，刪除了手機中的照片。

死者家屬以及部分蒲城職中學生指控校方試圖掩蓋真相，拒絕家屬查看事發現場、拒絕提供閉路電視錄像。有學生表示，郭姓學生糾集其他學生向黨昶鑫報復，其間黨被推下樓。有學生表示，男生宿舍事發後被斷電，學生手機被沒收。死者家屬4日起在學校門口抗議，要求校方解釋，愈來愈多民眾加入，還有網民從外地趕來。

抖音帳戶「黨昶鑫媽媽（蒲城職教中心）」5日晚間發帖稱，家人被當局扣押在酒店內，校方派人監視；抗議規模也在5日晚間擴大，有人聲稱黨昶鑫舅父被警方強行帶走及毆打，隨即引發警民衝突，人群在警方釋放黨昶鑫舅父後散去。

據網傳影片，示威者6日上午再度聚集，現場人數估計近千人，有遺屬到學校天台向地面拋灑紙錢。防暴警察與示威者爆發激烈衝突，警方則使用警棍驅散示威者，有參與示威的學生被打得渾身是血。示威者一度衝破警方防線、推倒校門鐵閘後闖入校園，破壞辦公室、食堂等設施。一名被指是蒲城職中副校長張文平的中年男子遭圍毆，該男子在警員保護下登上救護車，示威者又嘗試推翻救護車。

6日晚間網路流傳黨母發布的影片，稱相關部門已介入，「希望大家不要相信謠言去學校聚集」，但該影片隨即被刪，網友懷疑黨母被「強行維穩」、「這河蟹速度快趕上光纖了」。

抗議民眾與警方人牆互相推擠。（視頻截圖）
抗議民眾與警方人牆互相推擠。（視頻截圖）
有民眾在樓頂撒紙錢抗議。（視頻截圖）
有民眾在樓頂撒紙錢抗議。（視頻截圖）
女子在衝突中受傷，滿身鮮血。（取材自X平台）
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