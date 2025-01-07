「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談

網友發影片爆料稱，自己三個月的工資被公司以消費券代替。（視頻截圖）

農曆春節將至，中國多地為刺激消費陸續宣布發放消費券並且祭出各種購物補貼，部分地區的補貼規模喊到人民幣2億元（約2731萬美元）。然而一些數量有限的消費券卻流入黃牛手中，並高價銷售，還有企業以「消費券」代替薪金發放，更讓網路炸鍋。

綜合大風新聞、新華社、界面新聞等媒體報導，「沒錢開薪水讓消費券抵工資，大家來說說這合適不？」長春4日有網友發影片說，自己在摩天活力城工作，三個月沒開支，發的工資都是一些消費券、不是現金人民幣，這就是自己累死累活的結果。

涉事企業大眾卓越控股集團有限公司2024年12月30日印發的一份「員工『消費券』使用細則」顯示，「消費券」可用於重慶路活力城Mall消費，繳納大眾物業管理小區物業費，購買大眾置業指定房源及車位，並有具體使用的詳細細則及諮詢電話。

有知情網友表示，這是企業內部的流通券，「去長春市重慶路那個商場花，不允許在摩天花。」這名員工表示，發的是工資代金券，並非年終額外福利 。彩印的消費券面額有5元、10元、20元、50元和100元，還有編印號碼，印有「重慶路‧活力城Mall」「大眾置業」等字樣。

此事引發熱議：「哪兒哪兒用不了，怎麼沒見老闆拿著這個全世界消費」，「用這個能交孩子學費不」、「樓下超市用不了，也加不了油，如果拿這個當工資也太坑了。」

吉林長春地產商大眾卓越控股集團以「消費券」代替薪金發放，限制在集團旗下指定商場或物業使用。長春市經濟開發區表示，已在6日約談企業負責人，勞動監察部門到場調查，稱若查實將責令對方改正違法行為。

據報導，截至目前為止，包含經濟大省河南 在內，廣州、武漢 、青海、寧波、天津、海南等地均陸續發放各式種類不同的消費券。各地發放的規模也各不相同，例如河南省將在第1季發放2億元規模的消費券、廣州的餐飲消費券規模預計達1億元。

然而不少地區的消費券並非普發，而是限量搶購，因此吸引不少黃牛搶購、炒作，一般民眾看得到卻拿不到。一名消費券黃牛匿名受訪時表示，根據消費券面額不同、發行地區不同，「代搶費」落在90元至220元不等。此外，有一些黃牛會與商家勾結，搶到大量消費券後，藉由虛假消費套利。