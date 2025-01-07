拍攝白紙運動紀錄片上傳 導演陳品霖被判刑3年半

中國導演陳品霖拍攝白紙運動紀錄片「烏魯木齊中路」，被以「尋釁滋事罪」判其入獄三年半。（取材自X平台）

中國導演陳品霖拍攝白紙運動 紀錄片「烏魯木齊中路」被捕，羈押逾一年後，被以「尋釁滋事罪」判其入獄三年半。陳品霖被控編造虛假訊息，轉發引用辱罵國家領導人的言論，嚴重危害國家利益。

2022年11月，新疆 烏魯木齊發生公寓火災，疫情 封控阻礙火災救援工作，造成十人死亡慘劇，引發民眾憤怒；經歷近三年極端封控政策，民怨早就沸騰，這場悲劇點燃民眾對北京當局公開抗議的導火線。

同年11月26日晚，上海烏魯木齊中路爆發示威活動，民眾舉起白紙反對封控，活動蔓延至全國各地，形成轟動一時的「白紙運動」。中央社引述維權網報導，網名Plato的陳品霖在現場拍攝大量影片、製作「烏魯木齊中路」，呈現白紙運動過程及場面。

該紀錄片中文標題為「烏魯木齊中路」，英文標題為「並非外國勢力」（Not the Foreign Force），紀錄片時長1小時17分鐘。

陳品霖說：「為什麼當中國內部矛盾出現的時候，總要境外勢力出來背鍋？答案每個人都很清楚，政府越是在誤導，越是在遺忘，越是在屏蔽，我們就越是要發聲，越是要提醒，越是要記住。」

2023年11月下旬，陳品霖將紀錄片上傳到網路，11月28日隨即被捕，並於2024年1月5日因「涉嫌尋釁滋事罪」被正式批准逮捕。