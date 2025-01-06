河北張家口驚悚一幕／冬泳者困冰下20小時 搜救變打撈

男子在冰層下面。（取材自上游新聞）

中國社群4日下午起出現多段影片內容稱，河北張家口有人在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但直到5日午後該人員才被打撈上岸，已不幸罹難，據悉他被困於冰層底下逾20小時。

「張家口一冬泳者被困冰層下」詞條5日登上微博熱搜。網傳影片顯示，在結冰的河面上，多名救援人員正在切割冰面進行救援，岸邊圍滿了人群，多輛消防車停在路邊，車燈閃爍。

綜合媒體報導，有當地商家稱，事發地點在清水河張家口市展覽館河段。4日下午2時多到4、5時之間，消防隊員一直在冰上救援。另有多名當地居民還原狀況稱，是有一名冬泳愛好者游泳時進入冰層下受困。

張家口市多層級緊急部門工作人員回覆查詢時僅表示，沒有掌握狀況。當地警方則稱詳細案情不便透露。而當地緊急救援部門表示，已到現場進行救援。

5日上午，一名接近應急救援人員的知情人士稱，被困人員位置已基本確認，截至上午11時仍在進行破冰工作，搜救還在繼續。一名現場民眾倪女士稱，當日中午12時50分路過事發地時，注意到受困民眾已被消防人員「打撈」上來，並無生命體徵。 河北張家口有民眾在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，直到5日午後該人員才被打撈上岸。（圖／取自頭條新聞微博）

海峽導報報導，有科普工作者指出，冰下的光線非常微弱，通常只能透過少量的自然光，而且光線會在水和冰之間發生折射，使得游泳者難以辨別方向。同時，由於光線的折射和冰層的反射，游泳者可能會產生視覺錯覺，誤認出口方向。且冰層的透明度和結構可能會影響游泳者的視線，使得出口看起來不明顯或被冰層覆蓋。

冰下的水流和漩渦也可能改變游泳者的位置，增加了尋找出口的難度。在冰下游泳時，由於環境的陌生和潛在的危險，游泳者可能會感到緊張和焦慮，影響判斷和決策能力。

哈爾濱市藍天救援隊一名工作人員表示，冰下游泳和正常開闊水面游泳完全是兩個概念，冰下遇險後，自救難度非常大，主要是冰下視線、溫度、水流都會影響游泳者判斷，一般救援都需要攜帶安全繩索的情況下進行，非專業人士不可貿然嘗試。

曾有國外探險者嘗試進行冰下游泳挑戰，從一個洞口游泳至另一個10米開外的洞口，但遊出幾米後，就失去了方向，儘管冰上同伴給予提示，但他始終沒有找到正確方向，最後拉住了安全繩才得以脫險。