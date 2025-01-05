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河北菜市場大火8死 網轟離譜、並非封閉空間 官方刪影片

中國新聞組／北京5日電
河北張家口市橋西區一菜市場火災現場，火勢猛烈、滾滾濃煙。(取材自微博)
河北張家口市橋西區一菜市場火災現場，火勢猛烈、滾滾濃煙。(取材自微博)

新年伊始，河北發生一起嚴重火災事故，據河北張家口市橋西區人民政府通報，4日上午8時許，張家口市橋西區一菜市場發生火災，至12時許現場救援工作結束，事故造成八人死亡，15人受傷。根據網傳畫面顯示，事故發生時，整個菜市場幾乎被烈焰吞噬，濃煙和火光竄出鐵皮屋。對此，有網友砲轟離譜，又不是室內封閉空間。

來源：YouTube

綜合河北張家口市橋西區人民政府稍早通報和央視報導，1月4日8時40分左右，張家口市橋西區一菜市場發生火災，消防、緊急、醫療等部門第一時間趕赴現場進行救援。

通報指出， 10時10分，現場明火撲滅。 12時50分，現場救援工作結束。事故造成八人死亡，15人受傷。傷者已送往醫院救治，目前無生命危險，起火原因相關部門正在調查中。

據新京報、部分自媒體在微博發布影片，可見事故發生時，整個菜市場幾乎被烈燄吞噬，濃煙和火光竄出鐵皮屋，招牌、建築整體幾乎全毀。因濃煙猛烈，許多受困者無法自行逃離，需要依靠消防梯。

不過，目前在中國社交平台上，相關事發現場影片幾乎均被刪除，僅剩官方通報內容。

網易號「博士觀察」指出，一段視頻畫面顯示，疑似兩名菜市場裡的商戶從火災中成功逃生，二人臉被熏黑，羽絨服也被燒得滿身是洞。

據附近居民李女士稱，事發菜市場裡不僅有賣蔬菜水果的商戶，還有賣布、賣化妝品的商戶。李女士稱，由於火災發生的時間正值早高峰時段，裡面可能有大量顧客。

鏡週刊報導，由於現場不少民眾相當靠近火場圍觀，引發網友批評，「你要嘛幫忙，幫不了就離得遠點也別給人家礙事，站跟前圍觀是有多無聊」。也有網友質疑，「真實數據是多少？唉，可憐的」、「離譜，菜市場不是室內封閉空間」、「白天又沒有封閉。為什麼人沒有跑出來？」

河北張家口市橋西區一菜市場發生火災已釀八人死亡，事故現場外可看到滾滾濃煙。(取材...
河北張家口市橋西區一菜市場發生火災已釀八人死亡，事故現場外可看到滾滾濃煙。(取材自微博)

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