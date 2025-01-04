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粵醫院宣傳板寫著「墮胎斬斷男方血脈」 網：一秒穿越

中國新聞組／北京4日電
廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板惹議。(取材自大風新聞)
廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板惹議。(取材自大風新聞)

墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」…日前，廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板，被網民拍下質疑，言論封建，「一秒穿越啊」。河源友好醫院對此表示，展板目前已經撤除。河源市衛生健康局2日回應稱，該局已對此事連夜做出處理。

來源：YouTube

大風新聞報導，據該網民發布照片顯示，疑在一醫院候診大廳內，設置了多個主題為「家庭教育公益展覽」的宣傳展板，宣傳文字多為「墮過胎的媽媽所生第一胎之胎兒，大多叛逆性強、個性剛烈，容易發脾氣，頂撞父母…智商偏低，體質偏弱」、「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」。

「一秒穿越啊。」該網民氣憤質疑，該醫院的宣傳展板言論封建，實在「雷人」。據其發布的照片可明顯看到，在緊鄰上述展板的一個展架上，有清晰的「河源友好醫院就診諮詢台」字樣。該網帖下方評論區，眾多網民也留言批評上述展板言論。

另據港媒報導，河源友好醫院回應，展板是由外部的公益宣傳人員擺放，目前已經撤除。最先曝光這一現象的網民透露，當他發帖後，院方聯繫他認為其「散播未經取證」的信息，引發不安，還稱「將持續聯合河源市網絡中心等部門，對本次事件進行追責」。

新京報則評論認為，這樣的宣傳內容，帶著封建、腐朽味，某程度上還有點「恐嚇」和「製造對立」的意味。

大部分網民對該標語相當反感，有網民怒斥離大譜，新浪微博一項調查顯示逾八成投票「理解不了」。惟不少河源網民稱，當地有非常強烈的重男輕女觀念，查胎兒性別情况普遍，該標語是在嚇唬男方，屬於「魔法對轟」。

據報導，1970年代推行計畫生育政策各地農村出現大量恐嚇、強制意味濃厚的標語。如刷在牆壁上的標語有「寧可血流成河，不可超生一個」、「打出來，流出來，就是不能生出來」、「寧添十座墳，不添一個人」等。

廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板惹議。(取材自大風新聞)
廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板惹議。(取材自大風新聞)

墮胎 計畫生育 投票

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