我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

女子透露反間諜工作遭罰 中國國安單位：動員全社會防諜

記者陳湘瑾／即時報導
中國國安單位稱，公民或者組織應當保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，對國家安全造成危害。（圖／取自中國國家安全部微信公眾號）
中國國安單位稱，公民或者組織應當保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，對國家安全造成危害。（圖／取自中國國家安全部微信公眾號）

中國一名女子因在工作中得知認識的人正被國安單位進行反間諜工作，於是私下向其分享相關資訊，遭國安單位懲罰。相關單位稱，公民或者組織應當保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，對國家安全造成危害。

中國國安部4日發文指出，近日在偵辦某反間諜工作案件時，依法向某單位進行司法查詢，該單位經辦人員李某發現被查詢對象是自己認識的人，出於好心想給對方送個人情，便私自向被調查對象發送查詢截圖，因涉及部分敏感資訊，可能對案件偵辦造成不良影響。

文章稱，國家安全機關依法對李某給予行政警告處罰，並將行政處罰決定通報其所在單位，建議其所在單位給予相應內部處分。此事暴露李某所在單位在落實反間諜安全防範工作不到位，在敏感系統管理、保密安全防範等制度落實上存在失職失責。

國安機關指出，反間防諜工作不僅需要國家安全機關發揮專門作用，還需要全社會的廣泛動員。公民或者組織都有可能因配合國家安全機關工作等原因了解到有關國家秘密、工作秘密，應當嚴格保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，因小失大，對國家安全造成危害。

文章指出，任何公民和組織都應當依法支持、協助反間諜工作，保守所知悉的國家秘密和反間諜工作秘密。洩露有關反間諜工作的國家秘密，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國家安全機關予以警告或者處十日以下行政拘留，可以並處人民幣三萬元以下罰款。

此外，國家機關、人民團體、企業事業組織和其他社會組織承擔本單位反間諜安全防範工作的主體責任，落實反間諜安全防範措施，對本單位的人員進行維護國家安全的教育，動員、組織本單位的人員防範、制止間諜行為。

間諜

上一則

中駐俄大使：中國比任何時候都更接近實現統一目標

下一則

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

延伸閱讀

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業
美擬禁中國無人機 北京：將採取一切必要措施

美擬禁中國無人機 北京：將採取一切必要措施
有危國安？陸委會鼓勵舉報台人入陸籍 內政部擬解散統促黨

有危國安？陸委會鼓勵舉報台人入陸籍 內政部擬解散統促黨
批統促黨危害國安 台內政部將向憲法法庭聲請違憲解散

批統促黨危害國安 台內政部將向憲法法庭聲請違憲解散

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元日凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自搜狐新聞）

福建最長壽人瑞123歲元旦辭世 長壽秘訣曝光

2025-01-02 02:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣