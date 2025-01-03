女子透露反間諜工作遭罰 中國國安單位：動員全社會防諜

中國國安單位稱，公民或者組織應當保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，對國家安全造成危害。（圖／取自中國國家安全部微信公眾號）

中國一名女子因在工作中得知認識的人正被國安單位進行反間諜 工作，於是私下向其分享相關資訊，遭國安單位懲罰。相關單位稱，公民或者組織應當保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，對國家安全造成危害。

中國國安部4日發文指出，近日在偵辦某反間諜工作案件時，依法向某單位進行司法查詢，該單位經辦人員李某發現被查詢對象是自己認識的人，出於好心想給對方送個人情，便私自向被調查對象發送查詢截圖，因涉及部分敏感資訊，可能對案件偵辦造成不良影響。

文章稱，國家安全機關依法對李某給予行政警告處罰，並將行政處罰決定通報其所在單位，建議其所在單位給予相應內部處分。此事暴露李某所在單位在落實反間諜安全防範工作不到位，在敏感系統管理、保密安全防範等制度落實上存在失職失責。

國安機關指出，反間防諜工作不僅需要國家安全機關發揮專門作用，還需要全社會的廣泛動員。公民或者組織都有可能因配合國家安全機關工作等原因了解到有關國家秘密、工作秘密，應當嚴格保守秘密，絕不能自以為只是透露點消息、賣個人情的小事，因小失大，對國家安全造成危害。

文章指出，任何公民和組織都應當依法支持、協助反間諜工作，保守所知悉的國家秘密和反間諜工作秘密。洩露有關反間諜工作的國家秘密，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國家安全機關予以警告或者處十日以下行政拘留，可以並處人民幣三萬元以下罰款。

此外，國家機關、人民團體、企業事業組織和其他社會組織承擔本單位反間諜安全防範工作的主體責任，落實反間諜安全防範措施，對本單位的人員進行維護國家安全的教育，動員、組織本單位的人員防範、制止間諜行為。