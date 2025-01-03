曾「微博尋夫」董娘 一審勝訴獲1.4億元股權…老董要上訴

麗人麗妝的聯合創始人、董事長夫人翁淑華 ，曾附上自己的識別證，透過微博尋夫。(取材自微博)

曾因「微博 尋夫」受矚目的上海麗人麗妝化妝品股份有限公司實際控制人、董事長黃韜與前妻翁淑華離婚後，財產糾紛案再有新進展。經一審判決，黃韜市值約1.4億元（人民幣，下同）的公司股權歸翁淑華所有，黃韜表示將上訴。麗人麗妝是由黃韜和翁淑華白手起家，但上市不到一年兩人反目，翁淑華曾說當初沒拿股份是因為信任黃韜，沒想到遭背叛，她才決定透過法律爭取權益。

每日經濟新聞報導，麗人麗妝成立於2010年5月，是一家以從事化妝品網絡零售服務的企業。2016年，麗人麗妝以2200萬元拍下Papi醬的首支貼片廣告，「新媒體史上第一拍」轟動一時。2020年9月29日，公司登陸上交所主板，發行價為每股12.23元，發行總量為4001萬股。然而，這家典型的創業「夫妻店」上市不到一年後，夫妻就已「反目」，股價隨後大跌。

2021年3月8日，翁淑華透過個人微博喊話丈夫黃韜，「記得你是一個有妻兒的男人，記得你作為一個丈夫和父親應盡的責任」 。指出這幾年黃韜晚上從不回家，連人影都見不到，孩子生病時，連續撥打其電話也沒有回音……。

當年3月11日，翁淑華再度在微博發聲：「既然你麗人麗妝黃韜眼裡只有麗人麗妝和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」

翁淑華發文尋夫時還附上一張董事長黃韜的私人衛生間圖片，網友發現，裡面竟然有吸奶器和嬰兒清潔劑，被網友疑是暗示有小三的存在。(取材自微博)

2021年7月13日，麗人麗妝收到控股股東、實際控制人黃韜的通知，其因個人與配偶翁淑華離婚糾紛，向上海市徐匯區人民法院提起訴訟，翁淑華因此提起財產保全申請，導致黃韜持有公司股份的112萬股被司法凍結。2024年2月22日，黃韜又通知，持有被凍結的1000萬股公司股份將被司法強制執行。

2025年1月1日，麗人麗妝發布最新公告指出，黃韜因離婚後財產糾紛，被判決將其持有的1675萬股公司股份（占公司總股本的4.18%）歸翁淑華所有。該案目前處於一審判決階段，控股股東、實際控制人表示將提起上訴，最終結果尚存在不確定性。以2024年12月31日麗人麗妝的收盤價計算，該部分股權的市值約為1.4億元。

翁淑華稱，自己在年紀比較輕的時候就認識了黃韜，並於2007年一起與另外一個夥伴3人從家庭作坊開始做起。她之後擔任過麗人麗妝全資子公司上海麗人美妝電子商務有限公司的監事，但在2019年該職位被變更為張志國。

對於自己為何和麗人麗妝沒有任何權屬上的關係，也沒有任務股份，翁淑華表示完全是出於信任，「我非常信任他。夫妻白手起家，所以我的也是他的，創業的時候一直都是這樣。」