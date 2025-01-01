擾攘15年 廣州「最後傷疤」冼村拔釘 強拆合法後首動遷

冼村舊村一棟五層房屋被拆除。（取材自南方都市報）

廣州冼村的釘子戶終於拔了，擾攘15年，村內一棟五層樓建築日前被當局強制清拆，成為「廣州市城中村改造條例」上路以來首例「依法動遷」。當局稱，「取得關鍵突破、重大實質成果」，將繼續推進對剩餘釘子戶的拆遷，確保冼村舊村改造工作早日完工。

綜合南方都市報、明報報導，擁有800多年歷史的冼村，早在2009年就被列入廣州首批城中村改造試點名單。當時村支書盧穗耕被發現多年來勾結政商界變賣村中土地牟取暴利，引發村民集體反對拆遷。2010年8月曾發生數千警民對抗的流血衝突事件轟動社會，被導演婁燁改編成電影「風中有朵雨做的雲」。

在眾多紛擾下，冼村拆遷一度被擱置，數名村官以及盧穗耕的靠山、時任廣州副市長曹鑒燎也在2013年「落馬」。

後來央企保利接手後冼村改造工程陸續推進，但直至2019年，村內仍有200多棟釘子戶。頹垣敗瓦的村子被高樓林立的珠江新城四面包圍，冼村被形容為「中心商業區（CBD）最後的傷疤」。

為徹底解決釘子戶難題，冼村股份合作經濟聯社在2023年底收回村內集體土地使用權，2024年1月獲天河區政府同意，11月對這次強拆樓所在區域尚存的不足10戶釘子戶下達最後通牒，要求未簽約村民按照「拆一補一」的準則選擇補償方案。廣州市更在2024年成為全國首個地方立法將強拆合法化的城市。

據「廣州天河發布」微信 公眾號的圖片顯示，有公證處職員為一輛貨車廂門貼上封條，應是強制拆樓前，代業主搬走樓內財物。

天河區有關負責人表示，接下來將堅定不移推動對剩餘未簽約戶的依法動遷，確保冼村舊村改造動遷工作早日順利完成。