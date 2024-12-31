刑責年齡下修後 邯鄲3少年鐵鍬殺人案 13歲主嫌判無期

33--河北邯鄲13歲少年王子耀(右圖)，遭三名同學(左圖)殘殺埋屍。(取材自網易)

河北邯鄲3月發生13歲青少年殺人劫財埋屍案，震驚各界。邯鄲市中級人民法院30日做出一審判決，張姓主犯與另一被告李某分別判處無期徒期及有期徒刑12年，第三名馬姓被告因未實際參與殺人，不予刑事處罰，但須接受矯治教育。最高檢解讀相關處罰是對未成年犯的依法懲治和從寬處理，專家認為該判決「寬容不縱容」，將產生深遠影響。

綜合媒體報導，法院判決指出，被告人張某、李某(均時年13周歲)與同班同學王子耀(被害人，歿年13歲)存在矛盾，張李兩人共謀殺害王子耀後平分錢財，並提前攜帶鐵鍬在一處廢棄蔬菜大棚挖坑作準備，被害人進菜棚後被鐵鍬奪命、遭埋屍，3人之後平分王的錢財，砸毀受害者手機卡，手段特別殘忍，情節特別惡劣。

案件之所以引起各界高度關注，是因為觸及中國法律如何處理犯下重罪的未成年人這個敏感議題。中國在2021年將刑事責任年齡從14歲下修至12歲，適用於「以特別殘忍手段致人死亡」等特殊情況。而河北這起案件，普遍被認為是適用此項年齡下限的首批案例之一。

此案判決結果在網路上引發軒然大波，不少網友質疑判得過輕，最高人民檢察院強調，該案遵循了辦案原則，對未成年人惡性犯罪依法追訴、從輕減輕處罰，並區分情況進行公正處理。北京師範大學法學院教授何挺稱，此案判決體現了中國對未成年犯罪「寬容不縱容」。

中共 中央政法委員會微信 公眾號「中央政法委長安劍」，昨刊發北京青少年法律援助與研究中心主任佟麗華的文章，稱該案依法懲治嚴重犯罪的未成年人，判決說明對主觀惡性深、手段殘忍、後果嚴重的未成年人犯罪，應堅決懲治；而中國刑法明確規定對未成年人犯罪從寬處理，本案判決貫徹「寬嚴相濟」的政策，體現國際法及中國法律「對未成年人犯罪依法從寬處理」的原則。