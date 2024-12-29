中籤率低… 馬拉松在中國愈跑愈貴 1名額炒到2200元

無錫馬拉松。(取材自封面新聞)

2024年還未結束，2025年馬拉松 比賽已開始預熱報名，跑友們摩拳擦掌，希望明年能多中幾個熱門籤。為了明年3月能站上心心念念的重馬賽道，沒有中籤的小劉花費2200元人民幣(約301美元)購買了贊助商名額。去年一整年，他前後購買了三場馬拉松名額花了數千元，面對愈來愈低的中籤率和水漲船高的名額費，小劉開始對馬拉松有點心冷。

封面新聞報導，近年來，從北上廣深到18線小縣城，各種類目的馬拉松如雨後春筍般火了起來。但各大贊助商熱火朝天入局之下，馬拉松門檻愈來愈高，這一全民性質運動愈跑愈貴。

中國在去年馬拉松開始常態化回歸後，跑友們有了更多的檢驗場和聚集地。特別是今年以來，隨著報名人數的進一步增加，熱門馬拉松一籤難求，中籤率甚至跌破10%。12月20日，2025武漢 馬拉松中籤結果揭曉，共有約45萬名跑友報名，相比2024年報名人數增加近一倍，中籤率約9%，而此前無錫馬拉松中籤率更是僅為3.45%。

一般來說，要獲得馬拉松的參與名額有抽籤、直通、慈善名額、贊助商名額、官方邀請等等方式，但如今都是僧多粥少。有跑友分享稱，2024年報了30幾場馬拉松只中了7場，也有的一年報12場馬拉松只中了3場。

隨著入場券愈來愈難拿到，炒名額現象開始出現。二手平台上，一些熱門的馬拉松名額需求旺盛，其中已公布中籤的2025武漢馬拉松，有賣家報價2799元一個名額，稱百分百能中。另外2025無錫馬拉松12月27日剛開始報名，就有賣家表示2200元可以直接中籤。

對於這種現象，跑了15年馬拉松的趙先生稱，其實中籤率低只有極少的頭部賽事能夠做到，目前的狀態是頭部賽事一票難求，中小賽人數甚至要湊。

此外，跑友們還發現了一個趨勢：報名費悄悄上漲了。有媒體統計，2024年中國多個賽事項目，報名費漲幅從6%到100%不等。其中，2024年深圳南山半程馬拉松規模增加的同時，報名費由去年的150元漲至198元，慈善名額也從500元漲到998元。另外，上海馬拉松維持了10年100元的報名費，2023年漲到了150元。

實際上報名費還是花費小頭，如今跑友們跨城市參賽和家庭式參賽，餐飲、住宿、交通、旅游不斷讓花銷上漲，都被他們寫進年度馬拉松帳單中。