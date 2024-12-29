趙薇與黃有龍離婚 繼子傳獲贈3.7億 14歲女無份

趙薇(左起)、女兒小四月與老公黃有龍一家三口。(取材自人民網)

藝人趙薇 昨宣布與黃有龍已離婚多年的消息成為中國社群平台的熱門話題，部分自媒體發文稱，趙薇之所以現在發聲明，可能是為避免前夫黃有龍的債主找上她追債。網傳趙薇離婚後，其繼子已獲贈3.7億元人民幣（約5069萬美元）資產，14歲女兒疑無份；黃有龍婚內出軌女兒的家庭教師，並已再婚生子，離婚前還設計拿走了女兒的撫養權，導致趙薇人財兩空。

據自媒體「開開森森」報導稱，趙薇昨天發的聲明十分溫和，沒有譴責任何人，也沒有用律師函的形式否認外界傳聞。之所以選擇現在發聲明，很大原因可能是前夫黃有龍最近又被催債，涉及7.53億元港幣，折合人民幣7億元，如果趙薇不發聲明，外界都會以「趙薇丈夫」稱呼黃有龍，債主也會因為兩人是夫妻而向趙薇追債。

據報導，據不完全統計，黃有龍拖欠超10億元債務，而且利息巨高，去年被起訴拖欠280萬元豪宅及車庫的租金 ，被房東 起訴到法院。

趙薇和黃有龍是在2008年結婚，當時趙薇的事業如日中天，黃有龍曾有過一段婚姻，兩人育有一個14歲的女兒，乳名「小四月」。但之後，黃有龍資金鏈出現問題。

到了2022年，港媒爆料黃有龍和趙薇把名下的四個酒莊轉給「黃明政」，酒莊共計4億元港幣，折合人民幣3.7億元，黃明政的年齡與黃有龍兒子「黃小寶」一樣，疑是同一人；目前沒有報導透露趙薇和黃有龍給了女兒什麼資產。

另據自媒體「葉公子」，有粉絲爆料，趙薇在2019年就提出離婚，但黃有龍一直拖著不離。直至2021年，趙薇的事業崩盤，黃有龍才簽字離婚。讓粉絲們更氣憤的是，黃有龍疑在婚內出軌，對象是女兒「小四月」的家庭教師。目前，黃有龍已再婚且有一子，離婚前還設計拿走了女兒的撫養權，導致趙薇人財兩空，極其可憐。但未獲當事人證實。