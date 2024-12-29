趙薇與黃有龍離婚 繼子傳獲贈3.7億 14歲女無份
藝人趙薇昨宣布與黃有龍已離婚多年的消息成為中國社群平台的熱門話題，部分自媒體發文稱，趙薇之所以現在發聲明，可能是為避免前夫黃有龍的債主找上她追債。網傳趙薇離婚後，其繼子已獲贈3.7億元人民幣（約5069萬美元）資產，14歲女兒疑無份；黃有龍婚內出軌女兒的家庭教師，並已再婚生子，離婚前還設計拿走了女兒的撫養權，導致趙薇人財兩空。
據自媒體「開開森森」報導稱，趙薇昨天發的聲明十分溫和，沒有譴責任何人，也沒有用律師函的形式否認外界傳聞。之所以選擇現在發聲明，很大原因可能是前夫黃有龍最近又被催債，涉及7.53億元港幣，折合人民幣7億元，如果趙薇不發聲明，外界都會以「趙薇丈夫」稱呼黃有龍，債主也會因為兩人是夫妻而向趙薇追債。
據報導，據不完全統計，黃有龍拖欠超10億元債務，而且利息巨高，去年被起訴拖欠280萬元豪宅及車庫的租金，被房東起訴到法院。
趙薇和黃有龍是在2008年結婚，當時趙薇的事業如日中天，黃有龍曾有過一段婚姻，兩人育有一個14歲的女兒，乳名「小四月」。但之後，黃有龍資金鏈出現問題。
到了2022年，港媒爆料黃有龍和趙薇把名下的四個酒莊轉給「黃明政」，酒莊共計4億元港幣，折合人民幣3.7億元，黃明政的年齡與黃有龍兒子「黃小寶」一樣，疑是同一人；目前沒有報導透露趙薇和黃有龍給了女兒什麼資產。
另據自媒體「葉公子」，有粉絲爆料，趙薇在2019年就提出離婚，但黃有龍一直拖著不離。直至2021年，趙薇的事業崩盤，黃有龍才簽字離婚。讓粉絲們更氣憤的是，黃有龍疑在婚內出軌，對象是女兒「小四月」的家庭教師。目前，黃有龍已再婚且有一子，離婚前還設計拿走了女兒的撫養權，導致趙薇人財兩空，極其可憐。但未獲當事人證實。
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