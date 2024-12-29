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樊振東、陳夢退出世界排名 WTT祝美滿順利 挨批斂財

中國新聞組／北京29日電
樊振東、陳夢宣布退出世界排名，引發各界關注。圖為兩人2022年在一項頒獎儀式上合影。（新華社）
樊振東、陳夢宣布退出世界排名，引發各界關注。圖為兩人2022年在一項頒獎儀式上合影。（新華社）

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）回應樊振東、陳夢退出國際乒聯世界排名時表示，規則的目的是確保頂級選手能夠參加WTT的重要賽事，「不參賽即罰款」是為確保公平性。WTT對樊振東和陳夢兩位球員的貢獻深表敬意，他們激勵了全世界無數的球迷和運動員，祝願他們美滿順利。對此，中國網民怒批，「強詞奪理」、「我斂財我有理」、「霸凌中國球員」，呼籲北京當局對WTT查稅。

極目新聞報導，針對就WTT手冊提出的關切，WTT希望澄清以下幾點：規則並非最新出台樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規則的目的是確保頂級選手能夠參加WTT的重要賽事，維護比賽的公正性。除經核實的醫療原因外，對其他退賽原因進行處罰，以維護競爭平衡，確保一致性並維護對所有參與者的公平性。

WTT並表示，十分認可樊振東和陳夢為這項運動做出的巨大貢獻，祝願他們美滿順利，如果有意願，WTT未來將繼續歡迎他們以及所有球員重新回歸WTT賽事舞台。

對此，中國網民表示，「一個新加坡註冊的皮包公司，商業機構，和運動員簽合同了嗎，是憑什麽法律法規來處於罰金的」、「這個WTT到底在為誰掙錢？背後的股東有哪些？他註冊在境外又受誰監管？我們國家辛辛苦苦培養20年的運動員就被這麽個破機構逼退了」、「強盜來看了都得楞兩秒」、「我斂財我有理」、「@國家稅務總局WTT沒有披露財務報告和年報，境外公司巨額收入流向不明，作為普通納稅人希望知道它有沒有就中國境內收入部分足稅」、「它算個什麼東西！運動員是國家培養的！由得它公器私用給自己圈錢？還有，錢去哪裡了，動向呢？」

新加坡

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