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富商夫又爆拖欠7億元 趙薇切割發聲明：早已離婚

中國新聞組／北京29日電
趙薇(左)與黃有龍早已離婚。(取材自每日頭條網)
趙薇(左)與黃有龍早已離婚。(取材自每日頭條網)

中國女星趙薇28日無預警宣布離婚，她發出聲明切割富商老公黃有龍，原來兩人早已形同陌路。黃有龍日前爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司港幣7.53億元（約7.07億人民幣、9700萬美元）。

趙薇聲明表示：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。」

以「還珠格格」中「小燕子」一角紅遍兩岸的趙薇，2008年與富商黃有龍結婚，婚後育有一女。她從演員轉型當導演，她的老公還曾在2011年為趙薇花費了歐元400萬(約3043萬人民幣、417萬美元)送她的法國酒莊，她也努力進修紅酒知識。但造化弄人，黃有龍2020年被爆出債台高築，日前更被指拖欠一間公司港幣7.53億元。

雖然他們夫妻倆婚後時常熱心公益，但2017年他們創立的「龍薇傳媒」因收購糾紛，遭中國證券監督管理委員會警告，被裁定禁入證券市場五年。當時黃有龍還在微博和趙薇互相示愛，但隨著2021年趙薇疑似被官方封殺，事業斷崖式終止，夫妻倆的感情早就已經回不去。

黃有龍2017年面臨事業挫折，當時他曾向趙薇示愛，「能和妳在一起是我天大的福分」、並強調「很多事情妳不知情，也從不過問」，同時提到自己拚收購文化類公司是想支持妻子事業更上層樓。趙薇親自回應：「謝謝你沒愛錯我，我一生問心無愧！」

豈料這是他們夫妻最後一次公開在網路上互動，沒多久後趙薇悄悄刪光微博中有老公身影的合照。粉絲多半認同趙薇的演藝才華，希望她切割老公後可以復出，無論是幕前或幕後，不少人都期待能看到「小燕子」重回螢光幕前。

北京商報報導，近幾年，趙薇商業版圖不斷縮水，早年巔峰時期，她入股的公司多達17家。

就在上個月，趙薇、西藏龍薇文化傳媒有限公司、祥源文旅（600576）曾新增一則被執行人信息，執行標的8488元，執行法院為浙江省杭州市中級人民法院。此外，上述兩公司還被強制執行5689元。

今年4月11日，趙薇名下部分所持股權被凍結，凍結股權標的企業為合寶文娛集團有限公司，執行法院為北京市第四中級人民法院，被凍結股權金額為500萬元人民幣，凍結期限至2027年4月10日。

而早在2021年4月，趙薇名下多個所持股權就陸續被凍結。凍結股權標的企業涉及蕪湖東潤發投資有限責任公司等，合計金額超過千萬元，凍結期限至2024年4月末。

趙薇淡出幕前多年，婚變傳聞不斷。(取材自Instagram)
趙薇淡出幕前多年，婚變傳聞不斷。(取材自Instagram)

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