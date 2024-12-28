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炒作「偷拍氾濫」 中團伙自導自演、製造恐慌情緒為賣貨

中國新聞組╱北京28日電
網紅「影子不會說謊」被查出自導自演「偷拍攝像頭」，藉此賣器材牟利被捕。(取材自微博)
網紅「影子不會說謊」被查出自導自演「偷拍攝像頭」，藉此賣器材牟利被捕。(取材自微博)

河北、四川、內蒙古、河南等多地公安近日攜手打掉一個以呂某、李某行、張某為首，自導自演炒作偷拍現象「氾濫」、渲染製造恐慌情緒，最終達到吸粉引流、銷售偽劣「防偷拍器」牟利的的犯罪團夥，並破獲多起涉竊聽、竊照等案件，抓獲35名嫌犯，查扣竊聽竊照設備30餘件、偽劣「防偷拍檢測儀器」4000餘套。

紅星新聞報導，2023年9月至11月，四川某信息技術有限公司原股東呂某組織多人在四川樂山、陜西漢中、河北石家莊等地部分賓館、酒店房間安裝「偷拍攝像頭」，然後透過網紅李某行(網路帳號「劉宇(網安踐行者)」)等人入住已安裝「偷拍攝像頭」的賓館、酒店，使用其公司生產的「防偷拍器」掃描發現偷拍攝像頭，進而在網絡平台推銷產品。 

2024年5月以來，李某行與張某(網路帳號「影子不會說謊」)等人合作，前往相應賓館、酒店，演繹擺拍所謂「檢測發現偷拍攝像頭」的視頻發至網上，對產品進行虛假廣告宣傳。初步查明，2023年9月以來，上述人員以此非法牟利達數百萬人民幣。 

經工信部電子第一研究所、公安部第一研究所分別檢測鑑定，該公司生產的「防偷拍檢測儀器」電路板上芯片存儲單元大小僅為2MB，不具備自主分析、定位、大數據計算、複雜AI模型部署等功能，不能有效檢測發現Wi-Fi攝像頭等，其實際性能與產品說明書、視頻中所宣稱性能嚴重不符。

此外，呂某、李某行、張某等35人涉嫌非法使用竊聽竊照專用器材罪、虛假廣告罪、生產銷售偽劣產品罪等，已被依法採取刑事強制措施。

公安部表示，今年以來搗毀非法制售竊聽竊照器材黑窩點1000餘個，下一步鎖定「打團夥、破案件、繳設備、摧網絡」目標，加大對違規行為懲戒力度，鏟除黑灰產業鏈依附土壤。

網紅「影子不會說謊」9月稱在石家莊一家民宿發現空調藏有偷拍攝像頭，結果被警方查出...
網紅「影子不會說謊」9月稱在石家莊一家民宿發現空調藏有偷拍攝像頭，結果被警方查出是自導自演。(取材自南方都市報)

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