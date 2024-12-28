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佛山貓販滅跡 將百隻貓裝籠丟水塘溺死 網怒：心理變態

中國新聞組╱廣州28日電
有網友發視頻稱廣東佛山一水塘內有近百隻貓被溺死。(取材自微博)
有網友發視頻稱廣東佛山一水塘內有近百隻貓被溺死。(取材自微博)

網友近日發現廣東佛山市三水區美南村一水塘內有近百隻貓被溺死，從網傳視頻中可以看到，水面上有多個木籠，籠內漂浮著疑似貓屍。網友稱，這可能是貓販子在違法行為被發現後所為。網友大怒稱「心理變態」、「近百條生命被殘忍毀滅，必須嚴查」。

澎湃新聞報導，視頻所附的照片顯示，水塘中有好幾個竹籠浸在水裡，籠子中隱約可見有黑色、白色的動物屍體。網友還曝出了疑似貓販子的隱藏窩點，現場可能還有十多籠活貓。

中國新聞周刊報導，案發地點位於三水區雲東海街道與南海區獅山鎮交界區域，現場存放有數台屠宰加工設備和來源不明的貓隻一批，未發現相關人員。由於涉案貓隻來源不明，不具備補充檢疫條件，為防止動物疾病傳播，12月24日，三水區農業農村部門對該批貓隻進行了處置，並銷毀現場發現的屠宰加工設備和貓籠等設施。

另據三水區雲東海派出所高豐社區民警中隊回應，工作人員已到現場執法，有的貓還沒死，已獲救；目前案件正在作進一步調查取證。

網友憤怒說，「任何生命都必須尊重」、「今天隨意殺貓狗，明天就可以殺人」、「這是心理變態的人幹的，正常人做不出這種事」、「你相信溺死這些貓是為了防止動物疾病傳播嗎」、「污染水源怎麼就不怕了」、「近百條生命被殘忍毀滅，竟輕描淡寫地說『處置』」、「必須嚴查」、「這事讓人心酸，希望貓咪都能有好歸宿」。

有網友發視頻稱，佛山市三水區美南村一水塘內有近百隻貓被溺死。(取材自澎湃新聞)
有網友發視頻稱，佛山市三水區美南村一水塘內有近百隻貓被溺死。(取材自澎湃新聞)

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