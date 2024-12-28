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9中國潛水客帛琉失聯27小時 夜晚海中浮沉「7鯊圍繞」

中國新聞組／北京28日電
失聯人員漂浮在海面等待救援。（視頻截圖）
失聯人員漂浮在海面等待救援。（視頻截圖）

七名中國人近日赴帛琉（Palau）旅遊，與兩名當地中國籍教練在潛水時同時失聯27小時後，九人被當地華人平安救起，當時他們在海上激動得揮舞著手中的象拔（浮力棒），一名女子激動落淚。據了解，他們在大風大雨的海上漂流了50公里遠，當地人說「能熬過來，太厲害了」。

綜合極目新聞、封面新聞報導，七名潛水學生和兩名潛水教練都是中國公民，26日上午8時左右，一行九人出發前往帛琉貝里琉（Peleliu）潛水。在第一潛結束後，預定要接人的船長在附近尋找了40多分鐘卻找不到人，由於事發地沒有信號，只能返航並在下午2時45分左右報警。

參與救援行動的華人陳教練說，接到報警後，先後出動了兩架飛機和七艘船隻，包含當地華人潛水業者也加入搜救，經過拉網式搜索，最終在距離原定潛點50公里外找到了這些潛水者。從入水到獲救，他們在海水裡待了27個小時。

拉網式的搜救。（取材自封面新聞）
拉網式的搜救。（取材自封面新聞）

根據搜救人員拍攝的影片，找到失聯潛水者時，他們穿戴著潛水設備漂浮在海面，手中揮舞著紅色的象拔，許多人登上救援船後激動歡呼，一名女子甚至流淚。參與救援的華人王先生說，九名潛水者均於27日下午平安上岸，精神狀態不錯，有人曬傷、脫水。據潛水教練的妻子發布的影片，有人稱「站不起來」，全員被送往附近醫院檢查。

獲救的潛水者。（取材自封面新聞）
獲救的潛水者。（取材自封面新聞）

報導指，當地潛水業者表示，此次出海到貝里琉潛水的潛店由一對中國夫妻經營，老板兼教練「阿牛」潛水經驗豐富，潛水一趟收費在1萬到1.8萬元人民幣（約1379至2482美元）不等。貝里琉的潛水點杳無人煙，從最近的港口搭船要一個多小時才能到達，暗流很大，十分危險，「很吃技術」，「能在大風大雨熬過一晚上，太厲害了」。

「阿牛」獲救後表示，26日深夜他們一行人漂浮在海上時，一名潛水隊員曾無意間踢到海面下游過的生物，低頭一看發現是一隻成年公牛鯊（Bull shark），周圍還有六隻不知道種類的鯊環繞著他們，所幸最後並沒有攻擊他們。

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