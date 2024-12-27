人肉衝撞路邊車輛？「寶石老舅」酒後失態被行拘7天

說唱歌手「寶石老舅」酒後失態。(取材自微博)

中國知名說唱歌手「寶石老舅」（寶石Gem）傳於12月3日因醉酒打架被拘留，引發各界關注，還上了熱搜。 「寶石老舅」27日發文回稱，他酒後失態撞到一輛停在路邊的車，事後也接受了行政處罰，但沒有酒後駕車或打架鬥毆的行為。據上海市公安局黃浦分局公示的行政處罰決定書顯示，「寶石老舅」當天因尋釁滋事被警方處行政拘留7日處罰。

來源：大象新聞

上游新聞26日報導，有娛樂博主揭露「寶石老舅」上周醉酒打架被警方拘留的消息，相關經紀公司工作人員表示，具體情況不清楚。繫「寶石老舅」所屬北京經紀公司電話也一直無人接聽。

「寶石老舅」27日凌晨發文稱，12月3日凌晨，他在酒後走路時撞到了一輛停在路邊的車。「當時不知怎麼了我情緒很崩潰，加上喝了些酒，有點上頭。我用自己身體撞擊汽車，當時動靜鬧挺大。」他稱酒後失言非常可恥，但他沒有酒後駕車或打架鬥毆的行為。並在第一時間和車主完成了賠償，達成和解，「我願意接受所有的批評，承擔相應的責任」。

據新黃河報導，根據上海市公安局黃浦分局公示的行政處罰決定書顯示，12月3日， 董某石因尋釁滋事被警方處以行政拘留7日的處罰。

資料顯示，「寶石老舅」本名董寶石，1986年7月20日出生於吉林省長春市，中國內地說唱男歌手、詞曲作者、影視演員。2008年，隨說唱組合「吾人族」發行說唱合輯「沖破」與「吾人族」而出道；2010年，參與創立並加入音樂廠牌「吾人文化」；2019年，參加說唱音樂節目「中國新說唱2019」；2021年與壹心娛樂公司簽約成為旗下藝人。