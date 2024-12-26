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卸責？廣東1中學逼學生簽「自殺無關學校」 被群嘲後收回

中國新聞組／綜合報導
廣東五華縣水寨中學要求學生承諾，如果自殘、自殺與學校無關，引發爭議。(取材南方都市報)
廣東五華縣水寨中學要求學生承諾，如果自殘、自殺與學校無關，引發爭議。(取材南方都市報)

中國官僚主義、形式主義再添笑談。廣東一所中學23日要求所有學生簽署承諾書，承諾如果自殘、自殺均與學校無關，本人及家長不會向學校要求損失與賠償。消息傳出後，當地教育局下令該校收回作廢。

瀟湘晨報報導，廣東梅州市有網友近日在社群平台反映，梅州市五華縣水寨中學要求所有學生簽承諾書，承諾書中提到：「如果我出現自殘、自殺的行為均與學校無關，我本人及家長或監護人不會以任何理由向學校及學校工作人員主張任何損失和賠償，也不會干擾學校正常教學秩序。」

這張承諾書在網路熱傳引發群嘲後，記者多次聯繫水寨中學的公開聯繫方式，電話未被接聽。

五華縣教育局事後通報，該局獲悉情況後，第一時間展開核查。經查，該校組織23日展開「珍惜生命」主題班會，並現場簽訂含有「不當內容」的承諾書。對此，五華縣教育局責令該校立即收回已簽訂的承諾書予以作廢處理，對學校負責人進行約談並全縣通報批評，要求學校透過多種形式向學生和家長解釋說明。

許多網友指這張承諾書宛如「免責條款」，但根本沒有法律效力，因為學生是未成年人，沒有民事行為能力；嘲笑該校領導人連法律都不懂，只想著甩鍋推責。還有不少網友稱，自己與孩子曾被校方要求簽過類似承諾書。

有律師指出，校方要求學生簽署該「承諾書」行為不僅不合法，還違背公序良俗。學校試圖透過一紙「承諾書」 「一廂情願」地畫清校方與「自殺、自殘學生」的界限，不僅不人道，還有用「承諾書」做「擋箭牌」的嫌疑。

中國今年以來發生多起學生在校輕生案例，引發家長向校方究責索賠。因此有不少網友表示，學校推出承諾書是迫於無奈，現在老師已淪為高風險行業。

承諾書。(取材自大風新聞)
承諾書。(取材自大風新聞)

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