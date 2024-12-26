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解放軍反腐風暴未歇？2中將人代職遭罷免

中國新聞組／北京26日電

解放軍反腐風暴仍未停歇。中國全國人大常委會25日公告，罷免八名全國人大代表職務，其中包括前陸軍副司令員尤海濤中將、南部戰區海軍司令李鵬程中將。

中央社報導，中國14屆全國人大常委會第13次會議25日閉幕並公告，前黑龍江省衛健委黨組書記魏新剛、前河南周口市長吉建軍、前河南省開封市中醫院理事長龐國明、前湖北潛江市委書記盛文軍、前廣州醫藥集團董事長李楚源、前貴陽市長馬寧宇以及陸軍的尤海濤、海軍的李鵬程，被所在選區罷免人大代表，代表資格終止。尤海濤的全國人大農業與農村委員會委員職務相應撤銷。

港媒報導，66歲的尤海濤，是前成都軍區、廣州軍區司令員尤太忠之子，曾任第42集團軍軍長、南京軍區副司令員，2015年出任陸軍副司令員，已退休，有中將軍銜。

61歲的李鵬程，曾任北海艦隊副參謀長、東海艦隊參謀長、海軍副參謀長，2024年出任南部戰區海軍司令員，升任海軍中將。

去年解放軍爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員李玉超、周亞寧以及前空軍司令員丁來杭。

國防部11月28日宣布，中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，11月底涉嫌嚴重違紀被停職檢查。

此外，4名上將本月23日缺席新任陸軍政委陳輝的晉升上將軍銜儀式，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也令外界關注解放軍是否掀起新一輪反腐風暴。

解放軍 火箭軍 河南

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