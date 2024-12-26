日靖國神社塗鴉「Toilet」 29歲中籍男被判刑8個月

29歲中國籍男子姜卓君因為協助另外兩名中國男子，包括綽號「鐵頭」的網紅董光明，在日本 東京靖國神社 石柱上塗鴉，25日遭東京地方法院判處監禁8個月。

自由亞洲電台報導，起訴書稱，今年5月31日，姜卓君與與其他男子（董光明、許來玉）用紅色噴漆在靖國神社石柱上噴上英文Toilet（廁所），公然進行不敬行為；控方更指塗鴉至今未能完全消除，產生了「無法挽回的損害」。

上月29日案件首度開庭，姜卓君在庭上宣稱，他當日作案的目的是為了抗議福島核處理水排海，並謂日本「不在乎周邊國家，肆意妄為」，自己將全力保護重要的事物；但控方指出，姜卓君在事發前一日還跟兩名同黨在東京吃海鮮料理，這與他聲稱的抗議目的並不一致。

在這宗塗鴉案件中，姜卓君主要負責購買噴漆，法院認為他「購買用來塗鴉的噴漆及事前赴現場勘查等，積極扮演不可或缺的角色」；對於他強調動機是「為了抗議福島第一核電廠排放核處理水」，法院表示，「為了表達個人主張從事違法行為，絕對無法允許」。

當日與姜卓君一同犯案的董光明及許來玉，事後隨即逃回中國，躲過日本警方的逮捕令，其中，「鐵頭」董光明將拍下的塗鴉過程在中國網絡上發布，接受日媒訪問時還表示不後悔，如有機會將做同樣的事。不過他因涉及敲詐勒索等其他案件，月前已遭浙江杭州警方扣押。