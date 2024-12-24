被判20年的李鐵 期限最後1天上訴 「有人要夜不能寐」

李鐵提出上訴。（取材自北京日報）

湖北咸寧市中級人民法院13日宣判，前中國男子足球 隊主教練李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪並罰判處有期徒刑20年。北京日報報導，咸寧市中級人民法院23日已收到李鐵的上訴書。有媒體人表示，有些人要夜不能寐了。

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每日新報報導，13日判決結果出來後，李鐵律師孫曉洋曾透露，是否選擇上訴還要和李鐵商量。

一審宣判後，李鐵有十天的上訴期（從接到判決的次日進行計算），23日為上訴期限的最後一天。

騰訊足球特約撰稿人念洲發表評論文章指出，前國足主帥李鐵上訴，20年有期徒刑暫不執行 ，二審判決有三種可能。

文章指出，李鐵上訴，意味著原審判決20年有期徒刑並不會立即執行，須等待上訴程序結束後，根據二審結果決定是否執行原審判決。

文章稱，按照法律規定，咸寧市中級人民法院在收到上訴狀後會進行審查，符合上訴條件的，會轉交給上一級人民法院。上一級人民法院在受理上訴案件後，會組成合議庭進行審理。審理過程中，會對原審判決認定的事實和適用法律進行全面審查，並依法作出裁判。

文章說，上訴可能有三種結果：一是維持原判，即二審認定原判決事實清、法律準、程序對。二是改判，若二審發現一審在事實認定、法律適用或程序有錯，會依法改判。三是發回重審，如原判決事實不清、證據不足或程序違法影響公正，二審會裁定撤銷原判，發回原審法院重審。

另據廣東體育領域創作者「我愛英超 」發表文章指出，相比於此前媒體預計的無期徒刑甚至死刑，李鐵被判有期徒刑20年，在外界看來已經是「從輕發落」。

文章說，李鐵會上訴，畢竟他一直堅持認為自己的國足帥位是非國家工作人員，只是個「合同工」。相比於本次足壇反腐其他被罰的非國家公職人員，已經算是量刑偏重，並沒有被輕判，在李鐵預計中，自己只可能會被判十年左右。

文章引述媒體人馬克欣的話指出，李鐵的最終刑期估計15年左右。因為他是2022年被帶走的，這期間的兩年應該也計算在內，所以是18年，然後如果有立功表現還能減一些，估計15年左右。而15年後，李鐵大概62歲，他的餘生還算有些盼頭。

而另外一位媒體人劉越也直言，在李鐵獲刑有期徒刑20年後，後續應該還會有一系列動作，這會讓一些人夜不能寐。