哈爾濱冰雪大世界「爆園」 客排隊5小時喊退票 黃牛票大漲

哈爾濱冰雪大世界開園第一天人滿為患，遊客高喊退票。(取材自華商報大風新聞)

第26屆哈爾濱冰雪大世界21日開園，大量遊客湧入造成「爆園」。大批遊客在冰天雪地排隊五小時仍無法玩到熱門項目「大滑梯」，不少遊客凍到崩潰直喊「退票」，並批評管理及動線混亂。冰雪大世界門票一票難求現象也再現，頗受遊客歡迎的雙人臻享票，據傳已從官方售價3988元人民幣（約546美元）飆漲至黃牛報價超過1萬元，令人咋舌。

據華商報大風新聞報導，哈爾濱冰雪大世界開園第一天，因排隊時間過長無法玩到大滑梯項目，現場不少遊客擠在一起大喊「退票」。一位排隊遊客說，「大家排隊太冷了，想去廊橋的樓梯間去排隊，保安解釋說領導的意思想讓前面的人都玩完再放人，這樣上去就不會排太久，但後排的遊客不知道前面的人為什麽不去廊橋，他們都在後面挨凍就起哄」。

這位遊客對園方工作人員表示理解，「排了四五個小時應該算正常現象吧，畢竟第一天『爆園』，人特別多，遊客抱怨會有的。」一些扎堆喊退票的遊客鬧歸鬧，實際上並未退票，「他們起哄罷了，該玩還得玩」。

另一位遊客質疑哈爾濱冰雪大世界管理混亂，大滑梯預約和未預約的混在一起，導致現場排隊的遊客不滿。

哈爾濱冰雪大世界開園第一天人滿為患，遊客高喊退票。(取材自華商報大風新聞)

哈爾濱冰雪大世界工作人員承認此次園區大滑梯遊玩項目出現排隊擁堵情況，有些沒預約的遊客就沒玩上，對遊客帶來不便表示歉意，並指大滑梯特別容易發生衝撞，每位遊客玩的間隔至少要十分鐘或八分鐘，「園區摩天輪項目也得排三個小時左右」。

據報導，2023年12月18日，第25屆哈爾濱冰雪大世界開園首日共4萬遊客湧入，因為排隊時間長、預約難，也有諸多遊客在現場大喊「退票」。

另據時代周報報導，哈爾濱再次成為冬日裡的「頂流」，不僅遊客「排隊的隊伍一圈繞一圈，堪比上海迪士尼 樂園了」，門票「比演唱會還難搶」。冰雪大世界標準成人票為328元/人，目前近一周所有開放預約日期的成人票、優待票均已售罄，售價800元/人的暢享票顯示「敬請期待」，尚無法預約；雙人售價3988元起的四類臻享票同樣無法預約12月29日前日期。