工地吊臂砸中地鐵列車…險脫軌 「上海速度」13小時搶通

上海地鐵11號線列車22日上午撞上掉落軌道的吊臂後，列車車頭嚴重受損，所幸無人員傷亡消息傳出。（取材自微博）

上海地鐵11號線一輛列車昨晨在行進間遭一旁工地掉落塔吊砸中，地鐵護牆被砸開五米長缺口，列車車頭嚴重受損，多個車廂玻璃碎裂，滿地碎玻璃，未釀傷亡。乘客稱，瞬間撞擊感很強烈，「甚至感覺車廂要脫軌了」，他們在寒風中受困車廂裡50分鐘才獲救。由於11號線是通勤大線，當局在事發約13個小時就搶修完畢恢復營運，不少網民點讚「上海速度」。

來源：udn

綜合報導，事故發生在昨清晨7時56分許，上海地鐵11號線陳翔公路往馬陸地鐵站 方向，距陳翔公路站約200公尺處，一座施工中的塔吊突然倒在地鐵軌道上，隨後被一輛行駛中的地鐵11號線列車剎車不及撞上。

據網傳視頻及乘客表示，強大撞擊力撞碎了列車多個車廂的玻璃，車廂內地上滿是碎玻璃，車廂車門輕微變形，車門上方設備蓋板脫落，地鐵駕駛員緊急剎車，所有乘客都因慣性向前傾倒，救援人員抵達後打開列車車門，乘客才步行到了最近的陳翔公路站。而斷裂的吊臂則扭曲倒地，鋼架四散在地上。

中國應急管理部指出，當日8時許，上海地鐵馬陸至武威路站區間，由於外部一施工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和運行地鐵局部受損，未造成人員傷亡。（取材自微博）

另有搭乘事故列車後面那列車的乘客稱，事發後他們在車上被困了50分鐘，列車停電，車上很冷，工作人員後來引導乘客沿著地鐵線路步行到陳翔公路站，因道路很窄，只能一個人通過，他走了20分鐘才到陳翔公路站。看到塔吊撞壞地鐵軌道現場，「像斷橋一樣，少了一截」。

事故發生後，上海地鐵兩度發布消息稱，「由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中」。同時調派公交輸運，列車乘客李先生說，他在馬陸站下車改搭公交，現場非常擁擠，花了五個小時才回到家。

由於11號線是上海重要的通勤路線，相關消息在微博 掀起熱議，有上海民眾表示，「這挺嚇人的」、「11號線是大線路，早高峰人多。塔吊施工方如此無安全意識，是否需要查查施工資質？」也有人揶揄道，「終於感受到11號線不擁擠的時候了」。

隨後到場處理的應急管理部昨表示，事故發生原因是外部一施工工地履帶吊車倒塌侵入所致，除已成立聯合調查組調查事故原因追查責任，通報批評工程總包單位和分包單位，並已要求上海相關行業領域開展安全檢查。

據報導，在事發僅約13個小時，趕在周一上班日前，上海申通地鐵集團於傍晚6時44分許即發出公告，經全力搶修，11號線受損區段昨晚9時左右恢復開通營運。有網民點讚稱，「這就是上海速度」。

據極目新聞報導，涉事施工項目為上海城投滬嘉高速與閔嘉高架聯絡線新建工程，現場一名工作人員稱，該項目總包方是上海建工集團股份有限公司。上海官方昨表示將進一步加強建築起重機械等安全管理。