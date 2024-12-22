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拒浙江「遠洋捕撈」、約談 晉江文學城：在北京註冊

中國新聞組／北京22日電
晉江文學城曾參展攤位。(取材自微博)
晉江文學城曾參展攤位。(取材自微博)

中國地方政府「遠洋捕撈」跨省執法事件頻傳，知名的網路原創文學網站「晉江文學城」日前就被浙江省消保會約談，指控該網站缺乏「青少年模式」。但晉江文學城回應稱，該公司已在北京註冊20年，隸屬北京市相關行政部門管轄，拒絕出席浙江省消保會約談。

台北中央社報導，浙江省消費者權益保護委員會近期展開包括知識付費、影音會員服務、閱讀等內容付費領域App（應用程式）的消費體察，隨後並組織這些領域企業負責人召開消費體察約談會。除了晉江文學城，庫課網校、得到、咪咕視頻、宜搜小說、米讀小說等企業也缺席約談。

晉江文學城在官網發出聲明，稱北京晉江原創網絡科技有限公司成立至今20年，註冊地及主要辦事機構均在北京市，隸屬北京市相關行政部門管轄，暗指浙江省消保會異地送達約談通知一事有「遠洋捕撈」之嫌，還強調北京公安曾特別提醒要警惕「遠洋捕撈」、警惕異地非法定機構約談。

晉江文學城是廣受女性讀者喜愛的中國老牌網路文學網站，流量高達9000萬，曾產出「步步驚心」、「甄嬛傳」、「三生三世十里桃花」等知名作品，後來被翻拍成熱門劇集。

「遠洋捕撈」近期成為中國熱門詞彙，形容部分地區公安機關出於利益驅動，違法違規異地抓捕、查封、凍結外地企業人員及資產。根據中國公安部規定，公安機關在異地執行傳喚、拘傳、拘留、逮捕以及各種偵查活動，應當向當地公安機關提出辦案協作請求，並在當地公安機關協助下進行，或者委托當地公安機關代為執行。

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