中「遠洋捕撈」掀文字獄？ 逾50「耽美」作家被抓 有人判5年

「水瓶紀元」發文附圖。(微博)

中國大陸地方政府為了補貼財政而跨省執法的「遠洋捕撈」行為頻傳，最近向「耽美」作家下手。從6月以來，已有50多名耽美作家因在台灣的網站發表作品，遭到安徽警方逮捕並罰款，許多作家四處籌錢繳交高額罰金，繳不出來的作者則遭判刑五年，讓民眾感慨，「寫小說比強姦判得還重」。

台北中央社報導，「耽美」多是指女作家寫男男戀的唯美情慾作品，近年在中國大陸遭官方取締後，許多耽美作家轉向在伺服器設在台灣的付費網站「海棠文學城」上發表作品，而這些作家許多都是年僅20幾歲的女性。

網傳一名自稱某被捕作家的妹妹和其姊夫在事發後的聊天截圖。目前該帳戶在微博已被禁言。(取材自微博)

「水瓶紀元」19日在騰訊網發布調查報導指出，安徽警方從6月起依涉嫌製作、傳播淫穢物品牟利罪，跨省上門抓捕作家，這些作家居住在重慶、浙江、福建、雲南等地，到12月已有50多名作者被捕。同時，海棠文學城在大陸最大的兩名經銷商，也因為「幫助信息網絡犯罪活動罪」被抓捕起訴。

根據中國大陸法律，以牟利為目的在網路上傳播淫穢物品屬違法行為，點閱次數超過1萬次或收入超過1萬元（人民幣，下同，約1380美元）以上即可立案，點閱率愈高，判刑愈重；罰金一般在違法所得的1倍以上、5倍以下。

讀者晨晨（化名）舉例說，一個擁有13萬點閱數的作者，罰金就是26萬，再加上律師費、往返安徽應訊的交通費，是一筆龐大的數字。

「水瓶紀元」報導稱，直到12月中旬，部分作者的判決結果陸續確定，有的作家為了爭取減刑或緩刑，積極退還「贓款」，也就是多年來賺取的稿費；也有作家未能籌集到資金退贓，被判刑5年6個月。

筆名「雲間」的作者，因為家中經濟艱困還有疾病在身，上網向讀者求助募資繳納罰金和退贓，還附上了醫院檢查報告和居住環境等照片。

一位叫「Momo」的作者6月20日被捕，Momo曾在微博自白，她被父母拋棄後，跟奶奶相依為命。被警察帶走的時候，她還在便血，後來檢查發現是良性腫瘤。圖為Momo在微博所發自稱其於住院做手術的照片。(取材自微博)

許多網民感嘆，「寫小說比強姦判得還重」，還有人形容這是一場「只有被告，卻無人受害」的罪與罰。