我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

旅行社沒買機票 重慶300老人遊三亞被丟包 當局立案調查

中國新聞組／北京22日電
300多位來自重慶的老人家原訂19日報名參加海南三亞旅行團，結果到了機場卻被告知旅行社沒有買機票。（取材自微博）
300多位來自重慶的老人家原訂19日報名參加海南三亞旅行團，結果到了機場卻被告知旅行社沒有買機票。（取材自微博）

一場便宜旅行團，卻牽扯出社會人員未經許可經營旅行社業務的問題。300多位來自重慶的老人家原訂19日報名參加海南三亞旅行團，結果到了機場卻被告知旅行社沒有買機票。他們參加的旅行團先是表示旅費根本不夠買機票，而原本說好要負責買票的地陪一直沒有買票，經官方調查卻發現查無此人。海南及重慶公安部門將聯合展開調查。重慶方面表示，經初查，涉事的奇妙時光國際旅行社（重慶）有限公司涉嫌低價攬客等違法經營行為，已立案調查。

來源：YouTube

本報系聯合報綜合媒體報導，這些遊客參加的是人民幣1580元（約216美元）的「重慶雙飛三亞」旅行團。19日他們在重慶統景兩江假日酒店集合，由旅行社安排的巴士送到重慶江北機場搭飛機，但到了機場才知道旅行社根本沒有買去三亞的機票，這些遊客又被送回到統景兩江假日酒店。

許多老人在飯店拿著行李不知所措，現場亂成一團。其中一名參加者在受訪時表示，「我們都是六、七十歲老人，沒坐過飛機，想去玩一下」、「通知我們早上在酒店集合，大家一起坐大巴車去江北機場，是早上10點鐘飛票，結果到了機場又把我們拉回酒店」。

旅行社負責人黃先生出面解釋稱，這件事情是交給海南的地陪負責，「我們打款給對方，結果對方沒有出團票。」他還指出，重慶到三亞的來回機票，1580元的團費是不夠付的，故只能讓海南方面買團體票，沒料到對方一直沒有買票。他強調，這個旅行團不是不合法的購物團，是正常的旅遊團。

針對這起事件，海南省旅遊和文化廣電體育廳還在21日一大早發布通告表示，已獲知重慶發生的事件，海南省旅文廳高度重視，立即指派廳行政執法局第一時間對重慶組團社以及海南地接社具體信息進行核查。

通告指出，目前遊客沒有提供準確合約，而旅行社提供的海南地接社聯繫人「韓某」，經調查並非海南地接社員工，執法人員聯繫後，其自稱一直在湖南從事旅遊行業，且不知曉組織重慶遊客來海南旅遊一事。初步研判，該行為可能涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。

通告最後對擾亂海南旅遊事者者發出嚴厲警告，對未經許可經營旅行社業務的旅遊亂象進行頂格處罰。

寧波晚報報導，重慶市兩江新區社會發展局、兩江新區市場監督管理局21日發布情況通報稱，經初步調查，涉事公司奇妙時光國際旅行社（重慶）有限公司涉嫌低價攬客等違法違規經營行為。執法部門對涉事公司立案調查，已陸續安排290多名遊客安全返家，妥善安排其餘滯留人員，並責成涉事公司抓緊完成退款。

機票

上一則

中「遠洋捕撈」掀文字獄？ 逾50「耽美」作家被抓 有人判5年

下一則

不宜祝「冬至快樂」? 學者：別過度忌諱 愛咋說就咋說

延伸閱讀

雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江青旅假期黃山長江三峽十四天團

雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江青旅假期黃山長江三峽十四天團
誰的錯？重慶百位老人搭機赴海南 旅行社卻說沒買機票

誰的錯？重慶百位老人搭機赴海南 旅行社卻說沒買機票
「重慶三亞遊」300多老人每人花1580元 到機場被丟包

「重慶三亞遊」300多老人每人花1580元 到機場被丟包
婦闖阿里山林鐵拍照被撞還挨罰 帶隊的旅行社臉書被灌爆

婦闖阿里山林鐵拍照被撞還挨罰 帶隊的旅行社臉書被灌爆

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切