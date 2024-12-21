我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

「重慶三亞遊」300多老人每人花1580元 到機場被丟包

中國新聞組／北京21日電
300多名重慶老人興沖沖到機場準備赴海南三亞旅遊卻敗興而返。（視頻截圖）
300多名重慶老人興沖沖到機場準備赴海南三亞旅遊卻敗興而返。（視頻截圖）

300多名重慶老人每人花1580元（人民幣，下同）向旅行社購買「重慶三亞遊」遊程，興匆匆到了機場準備出遊，卻被告知「因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程」，被丟包的老人們氣得在機場抗議。海南官方獲悉後稱，不容許海南旅遊被污名化，主動介入報警，查出疑社會人員未經許可經營旅行社業務逕自招攬涉詐騙，表示將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底。 

據重慶天天630、新京報報導，12月19日，有抖音用戶發布視頻稱：「300多位在重慶的遊客1580元購買了『重慶雙飛三亞遊』旅遊團，19日遊客到重慶江北機場準備乘飛機到海南時卻被告知因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程，產生糾紛」。相關報導衝上熱搜，引發關注。

據網傳視頻，許多老人在飯店拿著行李，不知要去哪裡，現場亂成一團，其中有老人接受重慶當地媒體採訪時說，「我們都是60、70歲老人，沒坐過飛機，想去耍一下」，並稱旅行社通知他們早上在統景兩江假日酒店集合後，一起坐大巴車去江北機場，飛機是早上10點起飛，「結果到了機場又把我們拉回酒店，說不能去了」。

在場老人們獲悉不能出遊，紛紛要求退票，但承攬的旅行社黃先生表示，「原因出在海南島的地接社，我們打款給對方，結果沒有出團票」。這讓在場老人們相當不滿，直說「三亞遊變成了江北機場半日遊」，不僅氣炸了還掃興，當場抗議要求有人出面負責。

對此，海南省旅遊和文化廣電體育廳今天上午發布情況通報指出，監測到這一網絡信息後，立即指派廳行政執法局第一時間對重慶組團社以及海南地接社具體信息進行核查，其中，重慶組團社提供的海南地接社聯繫人「韓某」，經連夜調查，並非海南地接社員工，實際上的「韓某」自稱一直在湖南從事旅遊行業，不知曉組織重慶遊客來海南旅遊一事。

通報指出，初步研判，該行為可能涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。「我們已向公安部門報案並將聯合重慶文旅執法部門和公安部門進一步深入調查，並對未經許可經營旅行社業務的旅遊亂象進行頂格處罰」，並稱凡是對於擾亂海南旅遊市場秩序和栽贓抹黑海南旅遊的，「我們都將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底」。 

對此，不少網友對海南官方主動介入並連夜調查點讚，「海南文旅還是很靠譜的，其實這事跟海南沒什麼關係」。也有網友說，「1580元連機票錢都不夠啊」，「只要不貪心不占小便宜，就不會上當」，「這些老人遊客被『韓某』坑了有50萬吧」。

機票 抖音

上一則

澳門回歸25年 新特首岑浩輝就職 習近平：國安高於一切

下一則

哈爾濱冰雪大世界開園 有人零下22℃裹棉被排隊7小時

延伸閱讀

芝機場即起進入節日高峰 聖誕、新年期將迎366萬旅客

芝機場即起進入節日高峰 聖誕、新年期將迎366萬旅客
13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人

13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人
迎節日高峰 聖荷西機場活動豐富

迎節日高峰 聖荷西機場活動豐富
失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了