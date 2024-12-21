「重慶三亞遊」300多老人每人花1580元 到機場被丟包

300多名重慶老人興沖沖到機場準備赴海南三亞旅遊卻敗興而返。（視頻截圖）

300多名重慶老人每人花1580元（人民幣，下同）向旅行社購買「重慶三亞遊」遊程，興匆匆到了機場準備出遊，卻被告知「因三亞旅行社未購買飛機票 不能繼續行程」，被丟包的老人們氣得在機場抗議。海南官方獲悉後稱，不容許海南旅遊被污名化，主動介入報警，查出疑社會人員未經許可經營旅行社業務逕自招攬涉詐騙，表示將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底。

據重慶天天630、新京報報導，12月19日，有抖音 用戶發布視頻稱：「300多位在重慶的遊客1580元購買了『重慶雙飛三亞遊』旅遊團，19日遊客到重慶江北機場準備乘飛機到海南時卻被告知因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程，產生糾紛」。相關報導衝上熱搜，引發關注。

據網傳視頻，許多老人在飯店拿著行李，不知要去哪裡，現場亂成一團，其中有老人接受重慶當地媒體採訪時說，「我們都是60、70歲老人，沒坐過飛機，想去耍一下」，並稱旅行社通知他們早上在統景兩江假日酒店集合後，一起坐大巴車去江北機場，飛機是早上10點起飛，「結果到了機場又把我們拉回酒店，說不能去了」。

在場老人們獲悉不能出遊，紛紛要求退票，但承攬的旅行社黃先生表示，「原因出在海南島的地接社，我們打款給對方，結果沒有出團票」。這讓在場老人們相當不滿，直說「三亞遊變成了江北機場半日遊」，不僅氣炸了還掃興，當場抗議要求有人出面負責。

對此，海南省旅遊和文化廣電體育廳今天上午發布情況通報指出，監測到這一網絡信息後，立即指派廳行政執法局第一時間對重慶組團社以及海南地接社具體信息進行核查，其中，重慶組團社提供的海南地接社聯繫人「韓某」，經連夜調查，並非海南地接社員工，實際上的「韓某」自稱一直在湖南從事旅遊行業，不知曉組織重慶遊客來海南旅遊一事。

通報指出，初步研判，該行為可能涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。「我們已向公安部門報案並將聯合重慶文旅執法部門和公安部門進一步深入調查，並對未經許可經營旅行社業務的旅遊亂象進行頂格處罰」，並稱凡是對於擾亂海南旅遊市場秩序和栽贓抹黑海南旅遊的，「我們都將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底」。

對此，不少網友對海南官方主動介入並連夜調查點讚，「海南文旅還是很靠譜的，其實這事跟海南沒什麼關係」。也有網友說，「1580元連機票錢都不夠啊」，「只要不貪心不占小便宜，就不會上當」，「這些老人遊客被『韓某』坑了有50萬吧」。