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蒙古男冤獄21年多 獲580萬元賠償 創中國最高紀錄

中國新聞組／北京20日電
周永剛（右）和孫闊律師。（取材自華商報大風新聞）
周永剛（右）和孫闊律師。（取材自華商報大風新聞）

「周永剛已經拿到總額580萬元人民幣（約79.5萬美元）國家賠償，這是迄今為止國內冤錯案件最高的賠償」，內蒙古赤峰村民周永剛案辯護律師孫闊日昨證實了這一消息。

華商報大風新聞報導，1988年7月1日，內蒙古赤峰村兩女子慘遭姦殺，周永剛首先發現屍體，在當年12月因涉嫌強姦、故意殺人被公安機關逮捕，後被判處死緩。

周永剛表示，辦案機關提取死者的分泌物等關鍵證據丟失，而且未做DNA鑑定。周永剛服刑期間曾寫血書申訴。到2009年12月5日，周永剛走出赤峰監獄時，他已服刑21年4個月零4天。

一年前的12月20日，他拿到無罪判決。（取材自華商報大風新聞）
一年前的12月20日，他拿到無罪判決。（取材自華商報大風新聞）

2018年5月，周永剛委託北京闊達律師事務所孫闊律師作為代理人，向內蒙古自治區高院再次申訴。2021年4月，自治區高院決定再審。2023年12月20日，自治區高院公開宣判，認定定案證據不足，改判申請人無罪，這起發生在35年前的冤案得到糾正。今年5月，周永剛向內蒙古自治區高院國賠委遞交《國家刑事賠償申請書》。

孫闊表示：「周永剛含冤入獄，年僅18歲的他在監獄度過了整個青春，被多次減刑、獲釋出獄時已39歲。」

「35年間，周永剛及其家人堅持申訴，終於等來了內蒙古自治區高院的無罪判決。2024年12月，自治區高院與周永剛就國家賠償達成調解意見，總計賠償周永剛被限制人身自由賠償金以及精神損害撫慰金等共計580萬元人民幣，創下迄今為止國內冤錯案國家賠償的最高紀錄」，孫闊說，「是法院主動上門調解解決的，他上周已經拿到了這筆賠償。」

孫闊說，周永剛還有訴求未達成，「按照他自己的說法，他下一步要申請啟動對國家有關機關人員進行追責。」

高院 監獄 DNA

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