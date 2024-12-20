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500萬粉主播月入不到5000？曝3年收入千萬 偷稅挨罰

中國新聞組／綜合報導
福建廈門500萬粉絲主播程虎因逃稅被罰199萬。(取材自微博)
福建廈門500萬粉絲主播程虎因逃稅被罰199萬。(取材自微博)

福建廈門500萬粉絲主播程虎最近攤上事了。據中國國家稅務總局官網披露，程虎透過虛假申報網路直播帶貨取得的佣金收入及成立個體工商戶線上銷售商品取得的經營收入，少繳個人所得稅及增值稅等稅費。針對該違法行為，廈門市稅務局第一稽查局作出追繳稅費款、滯納金並處罰款共計199萬元(人民幣，下同)的處理處罰決定。

據了解，廈門市稅務局第一稽查局透過大數據分析，發現網名「廈門小程」的程虎，其2020年至2022年個人所得稅申報的收入，均未達到每月5000元的起徵點。這與程虎作為擁有500萬粉絲且長期進行直播帶貨的視頻達人身分不符，存在少報收入、偷逃稅款嫌疑。

經查，程虎2020年至2022年期間，個人從事網路直播進行商品代銷取得佣金收入，並成立個體工商戶從事網路直播進行商品銷售取得經營收入，3年直播帶貨收入超千萬，透過其個人帳戶收款等方式隱匿收入，未依法申報納稅，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計121萬元。

廈門市稅務局第一稽查局依據相關法律法規，對程虎追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計199萬元。

據紅星新聞，今年5月網紅圈出現「小型地震」：多名百萬級網紅全平台帳號被封號、禁言，包括王紅權星、鮑魚家姐、柏公子。網友表示，他們有一個共同特點：頻繁展示奢侈的生活方式。其中，網紅柏公子粉絲近300萬。其抖音帳號顯示該用戶因違反相關規定，已被禁言、被禁止關注，小紅書已經查無此人，微博帳號也被封禁。

程虎逃稅話題也登上微博熱搜，網友紛紛批評他「貪得無厭」，「這真的是過分了，這麼大的流水，這些人也真的敢啊，賺這麼多錢，還要偷漏稅，怎麼想的啊，法盲啊」。也有人呼籲當局「多查查這些網紅明星，估計能查出一艘航母」、「整天盯著實體企業，這些網紅早該查了」。

微博 小紅書 抖音

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