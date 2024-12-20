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烏克蘭知名電競手炫耀上海獵艷：女大生「初見即合體」

中國新聞組／上海20日電
中國女大生在酒店床上餵「宙斯」吃薯片。（視頻截圖）
中國女大生在酒店床上餵「宙斯」吃薯片。（視頻截圖）

經典射擊遊戲《CS：GO》的烏克蘭知名電競選手「宙斯」（Zeus），近日到上海市參加表演賽，卻在社群分享獵艷成果，大談「中國女大生如何熱情陪他開房」、「初見即合體」。事件引發中國網友熱議，有人認為他是妥妥的渣男，也有人認為該名女大生不智、行為不檢，追星追到床上去，還讓人拍了照公諸於世。

綜合網上訊息，宙斯到中國除了參訪上海Major，也在粉絲群分享艷遇，包括在火車上與年輕女學生們聊天，還有一名21歲大學女生跟他去飯店開房的情況，女大生樣貌及兩人互動情況全都被曝光。公開的視頻中，「宙斯」除了向粉絲大談戰績外，還分享了與女方一齊在酒店床上的畫面，女大生餵宙斯吃零食外，還在鏡頭前向宙斯的粉絲們打招呼。

「宙斯」公開與他開房的中國女大生的「床照」。（視頻截圖）
「宙斯」公開與他開房的中國女大生的「床照」。（視頻截圖）

與「宙斯」開房的中國女大生向「宙斯」的粉絲打招呼。（取材自IG)
與「宙斯」開房的中國女大生向「宙斯」的粉絲打招呼。（取材自IG)

事件引發網友們熱議，最傻眼的應該是這名女大生的男友，疑受事件影響，目前兩人被傳已分手。而女學生身分也被起底，疑就讀遼寧省大連一所高校。

烏克蘭傳競手「 宙斯」公開在上海的艷遇引起關注。（取材自IG)
烏克蘭傳競手「 宙斯」公開在上海的艷遇引起關注。（取材自IG)

中國網友們對於宙斯的行為雖有批評，但不猛烈，指他把一夜情對象曝光的行為「沒品」。但對於女大生則是瘋狂砲轟，痛批她「崇洋媚外」、「白倒貼、黑免費，本土的彩禮要加倍」、「亞洲馬桶自動翻蓋流水了」。

烏克蘭

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