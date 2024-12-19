遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

2023年6月15日晚，黃女被兩名00後男子密謀帶至廣東省揭陽市榕城區一村裡的燒烤攤喝酒，後又有一同案男子前來勸酒。當晚，被灌醉的黃某某被帶至當地一公寓輪姦。一個月後，因不堪受辱，黃某某凌晨在榕江揭陽市段投江自殺身亡。近日三名男子迎來終審判決，分別因強姦罪被判10年至無期徒刑。

紅星新聞報導，黃女投河自盡前，於2023年7月4日在其手機內創建了備忘錄，記錄下了她被脅迫的經過，根據手機備忘錄內容和三人供述，進入房間後，黃某某又躲進洗手間內，被張某背強行拉出，後在多次反抗無效及張某背威逼、強迫下與張某背發生性關係。這也成為了公檢法日後偵查、起訴和判決的重要物證。

經法院審理查明，該案源於萬某與潘某福的一次密謀，二人意圖灌醉被害人後實行犯罪行為。中途，萬某糾合第三人張某背前來作案，張出現後，多次威脅恐嚇、迫使黃女進入公寓房間，首先強行與其發生性關係，是整個案件主犯之一。

據報導，當地知情人士透露，三名嫌犯均來自貴州三穗，其中萬某出生於2003年，潘某福出生於2002年，張某背出生於1998年。此前，張某背還曾因故意傷害罪獲罪五年。

2024年6月6日，萬、張、潘三人犯強姦罪一案在廣東省揭陽市中級人民法院審理，一審法院判決三人的行為均構成強姦罪，萬、張、潘實施二人以上輪姦，並造成被害人自殺死亡的嚴重後果，應依法懲處。其中被告人張某背判處無期徒刑，被告人萬某判處有期徒刑15年，被告人潘某福判處有期徒刑10年。

一審後，被告人張某背和潘某福提起上訴，廣東省高級人民法院近日對此案作出了終審判決。法院認為，張某背、萬某及潘某福三人無視國家法律，違背婦女意志，採用暴力、脅迫等手段強行與婦女發生性關係，其行為均已構成強姦罪，駁回上訴，維持原判。