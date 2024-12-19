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二手羽毛球變一手羽絨服 成本僅1/10 粉塵恐致過敏、中毒

中國新聞組／北京19日電
二手羽毛球的刀翎羽毛經機器（圖左）粉碎後，製成的飛絲（圖右）被不良商販冒充鵝絨，用作填充羽絨服。（視頻截圖）
二手羽毛球的刀翎羽毛經機器（圖左）粉碎後，製成的飛絲（圖右）被不良商販冒充鵝絨，用作填充羽絨服。（視頻截圖）

原物料上漲導致今年羽絨服變貴，那麼，標榜90%充絨量的「一手羽絨服」為什麼能以超低價出售？在央視揭露江蘇、江西以「粉碎毛」、「飛絲」當成鵝絨填充羽絨服後，河南大河報進一步發現，二手羽毛球的羽毛，也被填充進羽絨服。這種以次充好的黑心羽絨服成本僅真鵝絨的十分之一，不但不保暖，附在毛梗顆粒上的粉塵會對人類呼吸系統造成傷害。

來源：YouTube

「按斤回收，5元(人民幣，約0.6美元)-15元/斤」、「斷毛1-2根的0.2元/個，全毛0.4元一個」，社交平台上充斥不少二手羽毛球批量求購的信息，全國各地的羽毛球愛好者、商業羽毛球館從業者、大型體育場保潔人員也試圖將手中的二手羽毛球變現。

 

網路平台上，有大量高價回收二手羽毛球的廣告，經媒體調查，相當多的二手羽毛球被製成...
網路平台上，有大量高價回收二手羽毛球的廣告，經媒體調查，相當多的二手羽毛球被製成「飛絲」冒充鵝絨。（視頻截圖）

被問及回收羽毛球的用途時，大部分商戶表示是用來製作工藝品，或挑選其中完好的羽毛再次製作訓練用球。但部分商戶承認，這些羽毛球並不是全部拿去修復，「人工修復成本很高」。大部分二手球會被打碎做成「羽絨」。

不同於羽絨的「細、軟、小」，二手羽毛球的羽毛無法直接使用羽絨分揀設備，需要先用粉碎機打碎。經營小型機械生產批發的劉姓河南商人表示，早在幾年前，就有外地客戶向他詢價「高速超微羽毛粉碎機」相關產品，市場上很多高速超微粉碎機都可以將羽毛、毛梗打碎，甚至可以控制料顆粒度的大小。

業內人士表示，與普通羽毛製成的粉碎毛相比，二手羽毛球的羽毛形狀規則、毛桿直、羽毛纖維堅韌且細密，被粉碎後，這些纖維仍能保持相對較好的彈性和韌性。用此填充的產品能夠更好地保持形狀，不易被壓實，蓬鬆度更持久。

只是，除了在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，羽毛球的羽毛毛骨硬，打成粉碎毛後易出粉塵，且毛梗上所含的膠水也無法處理，這些粉塵可能導致穿戴者過敏，甚至中毒。

報導指出，鴨鵝絨價格持續攀升，是羽毛球飛絲氾濫的原因之一。

專注羽絨服打假的自媒體博主「棟老闆」指出，去年90鴨絨一噸才30幾萬元，今年直接跳到50多萬元，90鵝絨更是從去年的70幾萬元飆升到今年年中高峰的120萬元，這幾天又降回70萬元左右，「1公斤合700元左右」。

知情人士指出，從羽毛球中獲取質量穩定的飛絲相當划算，1公斤羽毛球大概可以拆解出來近一半重量的刀翎羽毛，按照回收價格折算下來這些翎毛不到40元/公斤，生產出的飛絲可以滿足四至五件羽絨服的生產。

回收的二手羽毛球。（取材自大河報）
回收的二手羽毛球。（取材自大河報）

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