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浙大師疑與仲介聯手 偽造劍橋邀請函 20生被英拒簽10年

記者林宸誼／綜合報導
浙江大學(圖)經濟學院與英國劍橋大學合辦海外交流，爆發涉嫌偽造邀請函，導致20多名同學遭英國拒簽。(視頻截圖)
浙江大學(圖)經濟學院與英國劍橋大學合辦海外交流，爆發涉嫌偽造邀請函，導致20多名同學遭英國拒簽。(視頻截圖)

浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，負責該項目的教師並未直接與劍橋大學建立聯繫，而是透過中介機構處理簽證，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與該項目的20多名學生集體遭到英國簽證中心十年拒簽處理，其中包括已向英國高等教育機構提交申請的學生。浙江大學通報稱，警方已受理學院和學生報案展開調查。

觀察者網報導，浙江大學經濟學院17日下午發布情況通報稱，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒一事，已成立工作專班，核查相關情況。目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。

根據先前網傳聊天紀錄顯示，在一個名為「第五屆博士生聯合論壇浙大—劍橋」的群聊中，一名學生說：「我已經達到了畢業標準，如果因為老師的原因導致十年的（英國）簽證被拒簽，我將追究你的責任。」

另一段聊天紀錄中有人則說：「按照你的說法，我第一時間給（簽證中心）打電話要求撤銷簽證，但被告知不同意撤簽。」

有網友指出，事情的起因是學校教師和仲介，偽造了劍橋大學教授的邀請函，內容甚至包括假冒劍橋教授簽名。申請簽證時，英國使館給劍橋大學打電話核實，劍橋教授否認發出邀請函，使館因此判定材料造假，連帶撤銷已批准的簽證，「因為邀請信上有所有人的名字，也會被抓出來撤簽」。

浙江大學經濟學院官網顯示，該項目名為「第五屆浙江大學—劍橋大學研究生聯合論壇：數字經濟與全球創新」，浙江大學經濟學院於2024年10月公開招募博士研究生和少量高年級碩士生及本科生參加，計畫於2024年12月13日至20日赴英交流。

浙江大學經濟學院17日下午4時發布通報稱，學院6日接到學生報告，學院赴英一項聯合論壇活動申請簽證被拒。學院第一時間報告學校，立即組成工作專班，核查相關情況，目前警方已受理學院和學生報案，立案開展調查。

英國牛津大學萬靈學院。（路透）
英國牛津大學萬靈學院。（路透）

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