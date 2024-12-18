記者暗訪溫州私人影院 花790元可摸小姐姐私密部位

影院變相賣淫，提供女性陪看服務。（取材自搜狐號「常高俊April 」）

浙江省溫州一些私人影院暗藏春色，有業者打著「戀愛體驗」的名號，提供690元、790元以及1380元等套餐，以790元套餐為例，尋歡客可在1小時內對高顏值小姐姐摸胸、舌吻，還能要求女方換制服、手撕絲襪，甚至提供性服務。

大皖新聞報導，溫州許多私人影院悄然滋生了涉黃服務，只要在第三方服務平台搜索，就會出現「SSS級助教」、「欲似神仙」等隱晦描述，搭配具暗示性的美女圖片，每小時價格動輒6、700元起跳，但要先加微信 才能得到進一步的服務資訊。

某私人影院的服務文案寫著「本店是高級影咖助教私影館，助教都是高顏值00後的小姐姐！女大學生和模特為主！御姐、蘿莉等等…」，並提供690、790及1380元三種不同價位的服務套餐。服務時長均為1小時，690元套餐內容包括可以騎乘式摟摟抱抱、親胸部、摸胸部、親嘴等，也可以要求對方摟你抱你親你摸你，騎乘式坐在你身上，還可以根據要求更換制服、手撕絲襪，或玩一些激情的小遊戲，不過這個遊戲要額外收費。而另外兩個套餐則未寫明具體服務內容，僅提到「具體到店諮詢」。

在民眾起了念頭打算前往消費時，業者會發送另一處地址定位，有的還會要求視頻通話確認身分，避免警方查緝。現場多半十分隱蔽，有的外觀與一般自住房沒有區別，有的甚至隱身在疑似廢棄的娛樂場所。

接待者會詳細介紹不同價格的服務內容，不斷以「女生品味高、身材好也放得開」說服民眾消費，甚至當場拿出服務人員的露點照，或是喊來穿著暴露的年輕女子站成一排「任君挑選」。接待人員雖強調「不提供色情服務」，但又說親胸舌吻都可以，也能觸碰服務人員私密部位，甚至表示可以帶女生出場，「外出後具體幹啥自己商量」。

警方獲報後上門搜索，發現部分私人影院設有「暗室」，只要有情況就能立刻藏匿相關人員，在某私人影院的暗藏包廂，警方查獲十多名身著暴露的女子及幾名男子，另一間房間放有大量化妝品，沙發上還有數條絲襪和制服。

據悉，警方已對三個場所行政立案，初步判定這三家影院涉嫌賣淫行為。