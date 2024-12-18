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劇情影射、辱逝者？ 南大碎屍案家屬促下架「他是誰」

中國新聞組／北京18日電
南大碎屍案受害者刁愛青的姐夫在網上發文，指控「他是誰」電視劇侮辱逝者。（取材自大風新聞）
南大碎屍案受害者刁愛青的姐夫在網上發文，指控「他是誰」電視劇侮辱逝者。（取材自大風新聞）

2023年開播的電視劇「他是誰」，打著以「南大碎屍案」為原型的宣傳旗號，不論是收視或評價都獲得佳績，但南大碎屍案家屬近日發文投訴，稱電視劇添加了受害者私生活混亂的虛構情節，不僅侮辱逝者，更對受害者家屬造成巨大心理傷害，要求出品方下架電視劇並公開道歉。

綜合大風新聞等媒體報導，網名為「刁愛青的姐夫」的網友錢先生近日在社交媒體發文，稱「他是誰」劇中的余愛芹案與南大碎屍案在案發時間、被害者名字等細節高度相似，連劇中衣物上的「艾卿」都與刁愛青親筆書寫的「愛卿」一致。「他是誰」不僅將兇手殘忍的作案手法搬上螢幕，還虛構了受害者婚外情的劇情，錢先生表示，這些毫無根據的胡編亂造不僅是對逝者的極大侮辱，更給作為家屬的他們造成了巨大傷害。

根據「起訴狀」顯示，刁愛青1996年為南京大學某專業學生，在校期間被兇手殘忍殺害，屍體被割成2000多片、煮熟並拋屍於不同地點，兇手作案手法慘絕人寰，此案被稱為「南大碎屍案」，警方一直未放棄偵查。

錢先生表示，大概去年4月的時候，有親戚朋友看到了電視劇，打電話跟他們說「愛青的案子拍成電視劇了」，但事先沒有人徵詢過家屬的意見。更讓家屬無法接受的是，電視劇對以刁愛青為原型的人物余愛芹添加了私生活混亂的情節，錢先生說，「愛青是個特別老實的孩子，這對我妹妹是一種侮辱。」

南大碎屍案一直懸而未決，成了全家的心病，錢先生說，妻子（刁愛青的姐姐）患有抑鬱症，他們家一直想走出妹妹遭遇厄運的陰影，沒想到這個電視劇又帶來了二次傷害，「岳父母被氣病了，妻子抑鬱症也進一步加重。」

錢先生稱，2023年他們委託律師周兆成向製作團隊提起訴訟，期間也一直協調，但對方不願意公開道歉，也只願意下架有關婚外情方面的內容，雙方談不攏，「我只好在網上發聲了」。

周兆成表示，影視作品改編真實案件，出品方應明確法律邊界，尊重原型人物或其近親屬的感受，注意改編尺度和方式，並謹慎處理敏感情節。但「他是誰」製作團隊不僅未與家屬溝通過，還在劇中加入「艾卿在夜總會做兼職」、「失蹤的余愛芹家裡條件並不好，東西都是余愛芹的男友送的」等情節，嚴重侵害刁愛青的名譽。

錢先生強調，「現在我們有兩個請求，一是電視劇有關方向我們全家公開道歉，第二是下架該電視劇。」

「他是誰」電視劇劇照。（取材自大風新聞）
「他是誰」電視劇劇照。（取材自大風新聞）

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