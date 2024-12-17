教清理犯罪現場？清骨渣、洗血漬「科普」影片遭下架

博主發布影片教導如何清理下水道毛髮和骨頭殘渣。（取材自瀟湘晨報）

廣東一名科普類博主在社交平台上發布多部影片，教導觀眾如何處理衣物血漬、下水道毛髮和骨頭殘渣，甚至還使用了疑似警方鑑定血漬專用的方法。網友質疑是在教導如何「清理犯罪現場」，還有人認為有「涉嫌教人犯罪」的疑慮，引起關注後，目前相關影片已被下架。

綜合香港 明報、上游新聞報導，自稱廣東省某生物科技研究院高級研究員的華先生（化名）從今年8月23日開始在社交平台上「清潔汙物」等的科普影片，起初作品的點讚量不超過1000。直到11月7日一條講解清理血漬的影片後開始暴紅，雖然影片下方有「影片中汙漬為動物血紅蛋白替代品」等提示，但仍吸引大批觀眾點閱；截至12月15日，點讚量超過42萬、收藏量超過12萬。

除此之外，頻道裡還有講述如何處理衣物、馬桶血漬、下水道毛髮以及骨頭殘渣等內容，引起關注。

針對影片的內容，有網友問「這真的不是清理犯罪現場嗎？」有人稱已經收藏，還有人質疑該博主涉嫌教人犯罪，「這可不興教啊。真有殺人犯學了怎麼辦？」

一名資深法醫表示，「視頻中使用了某試劑加上特殊光線的檢測 ，暴露我們的檢測手段了，一般誰會想到用這種試劑檢測？就怕有心之人看了用於處理犯罪現場。」該法醫直言，希望平台下架這種博眼球的科普。

瀏覽發布影片的帳號可以看到，其帳號關聯店舖有同名的清潔劑銷售（影片中也多次使用該款清潔劑），也引發賣貨質疑。上游新聞報導，該帳號關聯的廣東省某生物科技研究院工作人員說：「我們是一家企業內部的研究院，沒有對外。目前主要是做科普為主，不是為了銷售產品。」針對如何處理血漬、毛髮、骨頭殘渣等影片內容，該工作人員否認教人犯罪，解釋「我們只是用了一些比較新的宣傳方法，算是內容營銷吧」。

律師分析，影片不是直接教人如何毀屍滅跡，本身並不違法，但如果有網友諮詢相關問題，該博主又進行了回覆，「那就有可能涉嫌傳播犯罪方法罪」。