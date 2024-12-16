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山東12歲女童染HPV「有半年性生活史」 醫通報竟受阻

中國新聞組／北京16日電
山東一名12歲小女孩疑似被性侵長達半年，還感染了HPV；圖為示意圖。(本報資料照片)
山東一名12歲小女孩疑似被性侵長達半年，還感染了HPV；圖為示意圖。(本報資料照片)

山東泰安驚傳一名12歲小孩孩感染人類乳突病毒（HPV），並且有「半年性生活史」，為小女孩看診的醫師立刻上報醫院，卻被領導反問「怎麼確定是性侵？」，要求醫師別多管閒事。醫師隨後多次嘗試求助婦聯與報警都未獲得回應，最後向微博上的大V爆料，事情才曝光。

綜合媒體報導，這名12歲小女孩因盆腔炎住院治療，經診斷感染HPV有半年性生活史。為其看診的女性醫師還發現，這女孩半年前曾因陰道炎就過醫，但當時無人報警。這名女性醫師趕緊上報醫院醫務部，卻被醫院領導質問「你怎麽確定是被性侵？」，並要求她不要多管閒事。

女醫師怕被追究，請朋友幫忙求助婦聯與報警，但都沒有下文。最後，女醫師找上微博上的大V爆料，據公布的爆料的內容，女孩的父母不但知道女兒「有性生活」，說詞也疑似有所隱瞞。

山東泰安醫師上網求助爆料。(取材自X平台)
山東泰安醫師上網求助爆料。(取材自X平台)

女醫師也透露，醫院正在找爆料者，院方在婦產科微信群內下封口令，並召回所有醫師詢問此事，她為了自保已註銷微博。她說，後來院方不知透過什麼管道得知女醫師朋友的聯絡方式，多次打電話要求女醫師的朋友不要在宣傳此事，還稱早就報警了。

女醫師的朋友不堪其擾，透過微博警察大V幫忙報警，對方通知了山東警方，有關機構也終於有了回應。新泰市婦聯工作人員表示，「女孩現在還在住院治療，家長考慮到孩子的隱私和承受能力，不想把這個事情過多透露給外界。」新泰市衛健局則回應稱：「醫護人員已報警，警方現在已經介入調查。」

根據中國刑法規定，與未滿14周歲少女發生性關系，不論該少女是否自願，均構成強姦罪。事情曝光後，許多網民很憤慨：「家長的監護責任呢？醫院的法定報案責任呢？」、「解決問題，解決提出問題的人」、「這種情況絕大多數都是身邊的人做的事情」、「這個醫院醫生還有沒有一點人性？有沒有自己的女兒？」

影音來源：椒點新聞

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