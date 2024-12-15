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中男足前教練李鐵判刑20年 網關心「監獄可否踢足球？」

世界新聞網／輯
李鐵涉賄。(中新社)
李鐵涉賄。(中新社)

中國前國家男足主帥李鐵涉嫌受賄、行賄，日前一審判處有期徒刑20年。李鐵被判後，有網友嘲諷其「進不了球門，卻可以進囚門」，不少網友開始調侃李鐵能否在獄中踢球。

安徽監獄的官方帳號發布視頻，向網友們科普，監獄裡是可以踢球的。視頻中稱，《監獄法》規定監獄應當組織罪犯展開適當的體育活動和文化娛樂活動。但是文體活動必須在規定的時間、地點，在監獄人民警察的監督下進行。

網友笑稱：「李鐵可以在監獄搞一支足球隊，不定期出來跟國足過過招，如果勝多負少，20年刑期逐漸清零」、「國足有望了，把裡面的人都抓進去練球，練不出來就不許出來」、「他敢上場嗎？腿都給他踢斷了」。

李鐵被指控於2019至2021年間利用擔任中國國家男子足球選拔隊總教練、中國國家男子足球隊主教練職務上便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受共計人民幣5089萬餘元。

此外，李鐵於2019年任職武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，請託他人提供幫助，由俱樂部給予他人200萬元。

安徽監獄官方發影片表示，監獄中可以踢球。(影片截圖)
安徽監獄官方發影片表示，監獄中可以踢球。(影片截圖)

安徽監獄官方發影片表示，監獄中可以踢球。(影片截圖)
安徽監獄官方發影片表示，監獄中可以踢球。(影片截圖)

監獄 足球 武漢

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