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中國安徽爆「地下代孕實驗室」醫護勾結公務員在別墅內取卵

中央社／香港16日電
中國代孕並未合法化，但龐大的市場需求仍催生出黑色產業鏈；示意圖。（圖／123RF）
中國代孕並未合法化，但龐大的市場需求仍催生出黑色產業鏈；示意圖。（圖／123RF）

儘管中國代孕仍未合法化，卻不時傳出相關非法行為，近日安徽省又再揭發「地下代孕實驗室」，據指出，醫護和公職人員都參與其中。

港媒今天報導，中國打拐志願者上官正義近日發文指出，安徽合肥市肥東縣一家代孕機構勾結醫護和公職人員，在別墅內開設手術室非法取卵，代孕一個小孩的價格在人民幣70萬元以上。

客戶也可以按照學歷、顏值等需求定製卵妹（提供卵子的女性），「清北（清華北大）卵妹」90萬元起；相關機構更包辦「生育全產業鏈」，13萬元可買到出生證明。

網上資料顯示，上官正義過去已曾揭露中國的非法代孕個案；最新的個案中，他在微博發文，揭露安徽佑銘醫療科技有限公司在肥東縣帝景灣別墅開設手術室取卵。

上官正義引述知情人透露，這家公司的老闆姓張，有多個戶籍身分，親屬是亳州市某局副支隊長，有參與且入股。

這間公司提供「生育全產業鏈包辦」服務，又聲稱進行手術的醫生都是公立在職醫生，合肥、南京、蘇州都有實驗室，設備齊全，還可選定產檢分娩醫院，包辦出生醫學證明等。

據報導，事件被揭發後，合肥、亳州市高度重視事件，責成公安、衛健等部門組成聯合調查組查辦，昨晚在上述別墅內帶走10多人，並對5名涉案嫌犯採取刑事強制措施，同時核查公職人員的違法線索。

報導指出，中國明令禁止醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，但非法代孕屢禁不止。

今年8月底，山東青島某汽車配件城地下被爆暗藏「代孕實驗室」，公司疑與青島三甲醫院（公立醫院中最高等級醫院）醫生勾結，在實驗室進行取卵、移植手術。

去年11月，上官正義曾舉報湖北襄陽一家醫院販賣醫學證明、非法代孕，10名相關人員被逮捕或刑拘。

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