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以視頻公開露面 賈躍亭：再還7、8億美元就可回中國

中國新聞組／北京15日電
賈躍亭以視頻形式公開露面。(視頻截圖)
賈躍亭以視頻形式公開露面。(視頻截圖)

12024（第22屆）中國企業領袖年會14日在北京舉辦。時隔八年，FF創始人、首席產品與用戶生態官賈躍亭再次出現在中國企業領袖年會舞台上—以視頻的形式。此次，賈躍亭談起了外界對自己關注最大的問題：債務。根據賈躍亭的說法，為樂視擔保的100多億美元(逾727億人民幣)的債務，目前總債務大約還剩20多億美元。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，「根據我與債權人的約定，只需要償還這20億美元左右的40%，也就是七、八億美元。在中國法下也完成了債務的償還，我就可以回國了。」賈躍亭稱，他在美國已經完成了個人債務重組，在美國已經沒有個人債務。

賈躍亭還說：「我經歷過債權人的全球追償，完成了個人債務重組，接受了美國法院的深入調查，甚至家中每一雙襪子都被清點過⋯在這一路上，我幾乎是被人用顯微鏡審視的。」

另據新浪網報導，他感慨到，自從赴美創業以來，外界對他的評價一直走向了兩個極端。「一方面有人說我是騙子，另外一方面也有人認為我是一個真正的創業者和冒險家。對此，我曾經試圖辯解和解釋，但是在當下的社會認知中，失敗的創業者往往被貼上騙子的標籤。」

「創業是一場九死一生的旅程，我希望大家能多一些理解，給那些正在努力的創業者和奮鬥者們多一些時間，多一些空間和多一些支持。」他說。

對此，網民紛紛表示，「賈老闆這算術打得真精，但債權人可不是吃素的，得看你真金白銀地還，別到時候又成了『下周回國』的梗，那可就真涼了」、「唉！做人不地道，傷害了多少人的感情，欠債還錢，天經地義，希望他說到做到，盡快償還債務，好回國繼續發展」、「負債收入比40%是個警戒線，賈躍亭只還40%就能回國？那債權人怎麽辦，剩下的60%債務誰來承擔？這財務安排有點讓人看不懂啊」、「我從未買過樂視股票，也從未買過樂視電視，現在反而有點同情他了，他真不容易」、「賈躍亭的債務問題一直備受關注，如果他真的能還清債務，回國的話，那真的是個好消息。期待他的表現」。

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