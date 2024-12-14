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中國食用油又有問題？網傳加熱變「瀝青」 魯花回應了

中國新聞組／北京14日電
有網友發視頻顯示，魯花食用油在加熱後碳化呈類似瀝青的物質。(視頻截圖)
有網友發視頻顯示，魯花食用油在加熱後碳化呈類似瀝青的物質。(視頻截圖)

近日網路上流傳一段魯花食用油在加熱後，呈現類似瀝青的黑色黏稠物質的影片，暗指油品有問題。對此，魯花回應稱該影片是抹黑，自家的油品有質檢報告，請消費者放心購買。而杭州市市場監督管理局也闢謠表示，任何食用油經過長時間加熱都會呈現黑色黏稠狀的狀態，是自然的化學反應。

綜合快科技、網易和上觀新聞報導，在網路上流傳的影片中，有人一邊從油鍋裡撈出褐色、粘稠的液體，一邊說：「這是從超市購買的大豆油，燒熱之後會變成瀝青一樣，還會結塊……」似乎在暗指是「問題油」，嚇壞不少網友。

對此，被影射的魯花公司表示：「請大家不要相信網絡上的抹黑，魯花多年老品牌，非常愛惜自己的羽毛，質量是第一位的，魯花有質檢報告，請消費者放心購買。」

杭州市市場監督管理局也對此影片闢謠，稱食用油的主要成分是甘油三酯，經加溫處理後會裂解成為甘油和脂肪酸，在進一步加熱之後，會繼續裂解、褐化，產生一些黑褐色膠狀物質。

杭州市市場監督管理局發布實驗視頻，結果表明，不同類型、不同品牌的食用油在加熱後都...
杭州市市場監督管理局發布實驗視頻，結果表明，不同類型、不同品牌的食用油在加熱後都不同程度地變成了黑色、粘稠狀物質。(視頻截圖)

雖然這次問題油影片事件獲得澄清，但不少網民注意到，曾爆出問題油的金龍魚公司，在本月初入股了山東魯花集團。根據益海嘉里金龍魚公告，金龍魚及關聯方香港嘉銀將獲得魯花集團26.69%股權，金龍魚持有魯花集團10.9536%股權，為魯花集團第六大股東；香港嘉銀持有魯花集團15.6864%股權，位列魯花集團第三大股東。

金龍魚其控股股東為新加坡公司豐益國際（Wilmar International），豐益國際的單一最大股東是美國農業巨頭ADM，持有豐益國際近25%的股份。

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