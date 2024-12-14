福建表兄妹結婚21年還生娃 法院判婚姻無效 網：仍是未婚

示意圖。(取材自微博)

福建省一對表兄妹2003年隱瞞兩人親屬關係結婚，近年因感情不睦分居，表妹查了法律，發現民法禁止表兄妹通婚，於是向法院訴請婚姻無效。法院審理確認兩人是表兄妹，判決婚姻無效。報導登上熱搜，引來大批網友撻伐，批評兩人近親結婚，對孩子太不負責，「要真基因突變了上哪哭去」；也有人稱是再版王語嫣和慕容復，「古代很正常，在西方那是純正血統」。

福州晚報報導，女方小芳（化名）的父親與男方小明（化名）的母親是同胞姊弟，小芳與小明是表兄妹關係，屬於三代以內旁系血親。2003年，兩人隱瞞了這段親屬關係，向民政部門申請登記結婚，婚後兩人生育了一女。近年來，雙方因生活瑣事產生矛盾，導致夫妻感情不和，最後分居多年。

小芳在諮詢律師關於離婚訴訟事宜時，得知自己與小明之間的婚姻屬於無效婚姻。根據「中華人 民共和國民法典」的相關規定，直系血親或三代以內的旁系血親禁止結婚。因此，小芳決定向法院提起訴訟，請求確認自己與小明的婚姻無效，並希望法院能就子女的扶養問題給予解決方案。

根據福清法院判決，小芳與小明確屬表兄妹關係，屬於法律禁止結婚的親屬關係，因此判決兩人的婚姻無效。同時，法院也就雙方子女的扶養問題進行了妥善處理，確保兩個孩子的合法權益得到保障。

法官表示，無效的婚姻沒有法律約束力，當事人之間不具有夫妻的權利義務。

許多網民對此案件議論紛紛，「這是作孽啊，想過你們的下一代嗎？」、「對孩子太不負責了」、「結婚21年，歸來仍是未婚」、「都什麼年代了，還有近親結婚的？」、「這叫是幸運的孩子沒什麼病，要真基因突變了上哪哭去」、「古代很正常，在西方那是純正血統」、「王語嫣和慕容復」。