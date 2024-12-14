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中公安部搗百餘地下錢莊 涉資逾800億 逮「換錢黨」142人

中國新聞組／北京14日電
廣東省公安廳曾破獲地下錢莊並當場繳獲現金。（中新社）
廣東省公安廳曾破獲地下錢莊並當場繳獲現金。（中新社）

公安部近日召開新聞發布會稱，自5月開展打擊整治「換錢黨」及衍生違法犯罪專項以來，破獲一系列案件，抓獲 「換錢黨」人員142名，搗毀「地下錢莊」100餘個，查明涉案資金流水人民幣800餘億元（約110億美元）。

央視新聞報導，公安部在珠海設立前方指揮部，從六個省份抽調精幹警力組建工作專班，指揮各地公安機關統一開展打擊整治工作，其中，江西公安機關對案件線索開展綜合分析和比對碰撞，實行「一人一檔」，摸清「換錢黨」人員底數，結合平安江西建設，將南昌市3個縣區列為重點整治地區，深入開展源頭整治，進一步壓實屬地責任；廣東公安機關充分發揮前方主陣地作用。

報導指出，在內地公安機關和澳門警方的共同努力下，「換錢黨」及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢仍然比較複雜。

一是「換錢黨」人數多、分布廣，且多為同鄉、親友等熟人串聯作案，地域性、團夥性特徵較為突出；二是衍生違法犯罪種類多、危害大，非法換匯誘發的盜竊、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪多發，危害社會治安穩定；三是作案手法隱匿性強，幕後「金主」遙控指揮，具體交易多在酒店房間內進行，打擊難度增加；四是與電信網絡詐騙洗錢行為交織趨勢愈發明顯，部分換匯對象被電信網絡詐騙「水房」當做洗錢「工具人」，在支付現金後，銀行卡內轉入的卻是涉詐資金。

廣東省公安正在展示破獲的地下錢莊案件涉案物品。 （中新社）
廣東省公安正在展示破獲的地下錢莊案件涉案物品。 （中新社）

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