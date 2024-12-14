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10元網上收集男子性器照片 中「醫學生」：做作業

中國新聞組／上海14日電
「醫學生」10元人民幣買私處照片截圖。（取材自正在新聞）
「醫學生」10元人民幣買私處照片截圖。（取材自正在新聞）

閒魚App上近日出現有用戶自稱醫學生發布交易鏈接，指「為了完成醫學院導師的作業」，公開收集男性隱私部位照片，標價為10元（人民幣，下同），另配圖一張備註為「拍*費」的10元收款紀錄。經網友檢舉後，相關文圖已下架，不過由於照片明顯有男性性器官圖片，網友質疑涉黃，要求警方及官方介入追查。

據正在新聞報導，12月13日，網友劉越（化名）反映，前一晚，他以「醫學院導師作業」為關鍵詞搜索，發現多名用戶自稱醫學生為完成調查問卷，有償求取隱私部位照片，價格從10元至20元不等。劉越與其中兩名用戶私聊，對方表示「用來做作業」、「是醫學生本人」、「鏈接真實有效」。

隨即，劉越向閒魚客服反饋，平台交易過程中可能涉及情色交易，並提交相關截圖憑證。閒魚客服表示，上述鏈接確存在違規行為，會安排相關人員進行處理。劉越說，他向閒魚客服舉報反饋後不久，上述鏈接的用戶已被封號。

另據極目新聞，網上還有寫著「男科（婦科）學生調查問卷，醫學院導師作業，有償調查，需要拍照片，有意私聊」等的文圖。經網友反映後也下架。

網友曝光截圖。（取材自極目新聞）
網友曝光截圖。（取材自極目新聞）

閒魚客服表示，平台系統會自動識別發布商品的標題、描述、圖片等信息，如果有違禁詞、違規禁售品，平台審核會識別不通過，不允許發布。平台系統對於已發布的交易鏈接，也會進行不定期審核；如果檢測到違規情況，會進行處理。對於上述情況，客服稱肯定屬於涉黃，會將商品鏈接下架。

相關報導在網上引發討論，不少網友呼籲警方和官方介入追查：「只是下架嗎，明明是涉黃犯罪，為什麼不直接追查嫌疑人？」，也有人涉黃業者以「醫學生徵集性器官照片」的方式置入，「簡直逆天啊」。

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