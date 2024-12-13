「飛機掉下來...」湖北無人機墜毀1傷 疑翼龍2失控

湖北荊州沙市區奧體中心12日發生無人機墜毀事件。（取材自大象新聞）

湖北省荊州市奧體中心12日發生無人機 墜落爆炸事件，現場火勢一度相當猛烈。 多位荊州市民現場目睹並拍攝下畫面，驚呼「飛機掉下來了」。據悉飛機殘骸上寫著「應急」二字，官方通報稱事故造成一人受傷。事件引起輿論關注無人飛行器和低空經濟安全問題，網上有科普博主推測該機型號應是應急救援的翼龍2無人機。

綜合媒體報導，12日上午11時9分，監視器畫面顯示，一架無人機突然墜落荊州市奧體中心，撞擊地面一刻瞬間爆炸起火，黑色濃煙滾滾衝天，體育中心工作人員聽到爆炸聲跑往查看，消防人員隨後到場撲救。

湖北荊州沙市區奧體中心12日發生無人機墜毀事件，圖為飛機殘骸。（取材自微博）

一名目擊者稱，這架無人機飛行期間撞到了一台塔式起重機，之後就掉了下來，無人機機翼掉在這名目擊者的家門口。據現場相片，無人機機翼上寫著「應急」二字。

荊州市經開區應急服務中心昨稍後通報則稱，是某公司在測試固定翼無人機的過程中，無人機失控撞向「構築物」後起火；事故原因正在調查。應急管理部官方微博 亦發布消息，強調墜落起火無人機為公司測試機。

湖北荊州沙市區奧體中心12日發生無人機墜毀事件，現場濃煙衝天。（取材自微博）

荊州經開區緊急服務中心12日發布情況說明稱，當天11時10分許，某公司在測試固定翼無人機過程中，無人機失控撞向構築物後起火。目前火勢已撲滅，一名傷者正全力救治，事故原因正在調查中。

報導指出，官方未通報此次墜落的無人機型號，不過科普博主「瘦駝」判斷是應急救援的翼龍2無人機。央視曾介紹，翼龍2屬於應急救援型號，翼展21米，有3個掛點，可掛供電、增雨、探測儀器。業界人士指出，翼龍使用渦輪螺旋槳引擎，攜帶的煤油一旦起火爆炸，可對地面造成嚴重破壞力，幸好當時體育中心沒有人群聚集。